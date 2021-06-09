В ГРС предупреждают: удешевление перерегистрации - это временная акция, она продлится до 31 декабря текущего года. Фото: Влад Ушаков

С первого июня 2021 года в республике стартовала временная национальная кампания по перерегистрации транспортных средств с нулевой ставкой сбора. По сути, правительство предлагает автовладельцам возможность переоформить свои машины, если это необходимо, как говорится, "за копейки". С одной важной оговоркой...

Приятный сюрприз

Нулевая ставка сбора означает, что при перерегистрации принадлежащего вам транспортного средства не нужно платить государству 0,3 процента от его среднерыночной цены. Большинство "железных коней" на дорогах республики - подержанные машины, стоимость которых колеблется в диапазоне от пяти до 20 тысяч долларов в зависимости от марки и "свежести". Следовательно, при переоформлении за них придется отдать государству от 15 до 70 долларов.

Об упомянутой выше кампании киргизстанцев предупредили за два месяца до ее начала. Данная акция стала следующим приятным сюрпризом после решения кабмина в течение одного месяца бесплатно оформлять ID-карты некоторым категориям киргизстанцев - несовершеннолетним сиротам, инвалидам всех групп, ветеранам ВОВ и Баткенских событий.

Инициатива с нулевой ставкой также, как оказалось, имеет ограничение. И с его помощью в правительстве надеются хотя бы частично решить одну из самых актуальных сегодня в республике проблем. Речь идет о нежелании автовладельцев оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные видеосистемой "Безопасный город".

Погасите долги

Согласно статистике, которую некоторое время назад представили в Госкомсвязи КР, в среднем только половина водителей, получивших так называемые письма счастья, оплачивают штрафы. Остальные же просто игнорируют отправленные им по почте квитанции с фотографиями. Это привело к тому, что в 2020-м проект "Безопасный город" принес госказне на 600 миллионов сомов меньше, чем рассчитывали в правительстве.

Способы воздействия на недобросовестных автовладельцев у правительства есть. Но все они не приносят желаемого результата. К примеру, в 2019-м, через несколько месяцев после того, как на перекрестках и улицах заработали видеокамеры, кабмин в два раза снизил верхние пределы штрафов за некоторые нарушения ПДД. Кроме того, если вы оплатите штраф в течение первых двух недель после получения "письма счастья", то вам сделают 50-процентную скидку.

Ну а если по-хорошему договориться не удается, то государство имеет законное право использовать принуждение. Во-первых, пеня - один процент в день, если задержка превышает месяц, но при этом общая сумма выплаты не может быть больше основной более, чем в два раза.

Теперь же правительство попробует "уговорить" оплатить штрафы с помощью льготной перерегистрации машин. Главным условием, которое должно быть выполнено для такого переоформления "железного коня", как пояснили корреспонденту в Госрегистрационной службе (ГРС) КР, является погашение всех задолженностей, "висящих" на автовладельце.

Временная акция

В ГРС тем временем просят обратить внимание на тот факт, что отменяется только сбор в размере 0,3 процента от среднерыночной стоимости автомобиля. Оплата самой процедуры перерегистрации остается. Но тариф уменьшили. С первого июня 2021-го стоимость переоформления машины составляет 1360 сомов вне зависимости от года выпуска и объема двигателя. При этом, если не приобретать новый номер, за все про все придется отдать только 460 сомов.

- Правительство просит всех владельцев машин воспользоваться предоставленной возможностью и зарегистрировать автомобили на свое имя. Удешевление перерегистрации - это временная акция, она продлится до 31 декабря текущего года, - пояснили в ГРС.

Как переоформить автомобиль

В ГРС рассказали, что нужно сделать, чтобы переоформить автомобиль. Первый шаг - осмотр машины специалистами ведомства и последующее получение владельцем движимого имущества подтверждающей выписки.

- В случае замены государственного номерного знака необходимо снять его и взять с собой. При перерегистрации без изменения региона знак можно не менять, - сказали в ведомстве.

Затем в информационной стойке зала ожидания необходимо получить талон электронной очереди.

- Здесь же можно проверить наличие штрафов за нарушения ПДД. Их необходимо будет оплатить в кассах банка в зале ожидания или через мобильные приложения, терминалы. В противном случае в льготном переоформлении откажут, - добавили в ГРС.

Основным документом при оформлении автомобиля является договор купли-продажи, который подтверждает, что вы новый владелец авто. Договор во время регистрации составляет сотрудник государственного учреждения "Унаа". Покупатель должен проверить данные, расписаться в нужных местах и сдать весь пакет документов специалисту.

Для перерегистрации автомобиля потребуются ID-карты продавца и покупателя, доверенность с правом отчуждения, свидетельство о регистрации ТС, акт осмотра, государственный номерной знак (в случае замены), квитанция по оплате налоговых сборов за авто.

Тем временем



Комитет парламента КР по бюджету и финансам одобрил в первом чтении законопроект правительства о снижении на 70 процентов суммы штрафов за нарушение некоторых ПДД в случае оплаты в первые две недели после получения "письма счастья".



В число нарушений, указанных в законопроекте, вошли, в том числе, превышение установленной скорости движения на величину свыше 10 километров в час, но не более 20; невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика; невыполнение требований дорожных знаков, разметки проезжей части дороги; нарушение правил остановки или стоянки; нарушение правил маневрирования без выезда на полосу встречного движения.



Если инициативу кабмина одобрят депутаты парламента КР, то в первые две недели штраф за эти нарушения ПДД составит не тысячу, а всего 300 сомов.