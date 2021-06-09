Китай принял решение о дальнейшем смягчении политики рождаемости: семьям разрешат заводить третьего ребенка. Как сообщает Медиакорпорация Китая, соответствующее решение принято на состоявшемся 31 мая заседании Политбюро ЦК КПК.

В постановлении отмечено: "Оптимизация политики деторождаемости, разрешение семьям заводить трех детей и соответствующие меры поддержки благоприятно скажутся на улучшении структуры населения КНР, поспособствуют решению вопроса старения населения". Сейчас по стране живет 264 миллиона человек старше 60 лет - это почти 19 процентов населения страны.

В 1980 году КНР официально закрепила политику ограничения рождаемости. Курс, получивший название "одна семья - один ребенок", был вполне оправдан: страна шла к неконтролируемому бэби-буму, перенаселение грозило свести на нет все попытки обеспечить национальный экономический рост. Достаточно сказать, что по состоянию на 1978 год 63 процента населения КНР было в возрасте до 19 лет, в том числе 28 процентов - в возрасте от 15 до 19.

Однако 40 лет спустя ситуация в корне изменилась: Китай заметно постарел, а с 2012 года начала падать численность трудоспособного населения. Это создало сразу две болезненные проблемы. Во-первых, стал испаряться демографический дивиденд экономического развития (большое количество дешевой рабочей силы). Во-вторых, старение населения угрожает снижением внутренней потребительской активности, которая на сегодня обеспечивает львиную долю роста китайской экономики.

Власти отреагировали на проблему оперативно: в 2013 году последовало частичное смягчение политики "одна семья - один ребенок", а с 1 января 2016 года абсолютно всем семейным парам разрешили иметь по два малыша. Ожидалось, что это приведет к пятилетнему бэби-буму с ростом рождаемости на 1,5 миллиона ежегодно. Вместе с тем этого не произошло. Действительно, в 2016 году был зафиксирован всплеск рождаемости на миллион, однако потом показатели стали постоянно падать. В 2017-м рождаемость сократилась на 880 тысяч, в 2018-м - на 2 миллиона, в 2019-м - еще на 580 тысяч, упав ниже психологически важной отметки в 15 миллионов в год. В 2020 году рождаемость в КНР упала еще на 2,65 миллиона, опустившись до отметки 12 миллионов. "В следующие несколько лет этот показатель упадет до 10 миллионов в год. Это вызвано продолжающимся сокращением основного "штата рожениц" - женщин в возрасте от 22 до 35 лет. Их численность в Китае в ближайшие десять лет сократится на 30 процентов", - предупредил ранее Лян Цзяньчжан, профессор экономики Пекинского университета. Разрешение на рождение третьего ребенка отчасти поможет решить эти вопросы, считают демографы.