В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Власти китайской провинции Шэньси зафиксировали вспышку птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и деревни КНР.

В очаге эпидемии погибло уже 4249 птиц. После выявления вспышки был незамедлительно задействован механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, всех больных птиц подвергли лечению, а окружающую среду - дезинфекции.

Вирус распространяется в Китае не в первый раз: в мае аналогичная вспышка была зафиксирована на юго-западе страны. Тогда заболевания были выявлены в двух областях городского уезда Нагчу в северной части Тибетского автономного района.