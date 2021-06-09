В Подмосковье начался суд над бывшим замдиректора Росгвардии Сергеем Милейко

По сообщению ТАСС, слушает дело Реутовский гарнизонный военный суд Московской области. Бывший замдиректора Росгвардии следствие обвинило в мошенничестве при получении квартиры в доме в Балашихе, где его супруга, по версии следствия, открыла парикмахерскую.

Кроме Милейко на скамью подсудимых сел еще бывший начальник квартирно- эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин. Он вину признал частично, генерал - нет.

Адвокаты фигурантов заявили ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности с момента совершения преступления и возврате его в прокуратуру. Следующее заседание будет 9 июня.

Милейко фигурант двух уголовных дел. По первому делу супруга генерала незаконно получила по низкой цене в Балашихе нежилое помещение, в котором открыла парикмахерскую. В этом доме жилье получали семьи военных. По версии следствия, помещение было оформлено по сфальсифицированным документам на подставное лицо, после чего по заниженной стоимости продано родственнице Милейко. Второе дело о мошенничестве.

По заявлению официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, генерал был уволен из Росгвардии в 2019 году по итогам служебной проверки самого ведомства.