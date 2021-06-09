В рейтинг 100 лучших вузов России, публикуемый агентством RAEX уже в десятый раз, в 2021 году вошли университеты из 31 региона России.

Пять лидеров сохранили свои позиции: как и годом ранее, возглавил список МГУ им. М.В. Ломоносова, далее следуют МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ. МГУ показал высший результат по всем трем группам критериев (качество образования, востребованность выпускников и научная деятельность). У ближайших преследователей Московского университета разные драйверы успеха. НИЯУ МИФИ наиболее высокую оценку получил за научно-исследовательскую деятельность, СПбГУ - за качество образования, НИУ ВШЭ - за востребованность выпускников. А успех МФТИ базируется сразу на двух факторах - по качеству образования и научной деятельности Физтех опередил все вузы, кроме МГУ.

Если говорить о более широкой группе лидеров - о составе топ-30 рейтинга, то налицо достаточно широкое географическое разнообразие. В тридцатку лучших вошли 18 вузов столицы, четыре университета Санкт-Петербурга, пять федеральных университетов - Уральский, Казанский (Приволжский), Сибирский, Дальневосточный и Южный, а также ТГУ и ТПУ (Томск), НГУ (Новосибирск).

Рост доступности

За прошедший год доступность высшего образования в целом по стране повысилась. Доля первокурсников в вузах из рейтинга RAEX-100, зачисленных на бюджетной основе, выросла: в 2020/21 году она составила в среднем 58,4%, тогда как годом ранее - 56,8. Что же касается платного обучения, то впервые за все время составления рейтингов RAEX средняя стоимость учебы на первом курсе в вузах - участниках рейтинга не выросла.

Доступность образования зависит не только от уровня вуза и региона его расположения, но и от интересующей абитуриента сферы. Если посмотреть на соотношение бюджетного и платного приема у участников рейтинга, то очевиден огромный дисбаланс между возможностями абитуриентов, выбирающих техническую стезю, и молодых людей, стремящихся изучать социальные и гуманитарные науки. Так, в технических вузах доля бюджетного приема за год выросла с 67 до 71,7%. В свою очередь, в экономических и гуманитарных вузах доля первокурсников, зачисленных на бюджетной основе, напротив, сократилась с 33,7 до 31,3%. Спрос абитуриентов на направления, связанные с экономикой и управлением, продолжает оставаться высоким. Это хорошо иллюстрируется и тем фактом, что социогуманитарные вузы во главе с МГИМО доминируют в топ-10 вузов по стоимости платного обучения. При этом в десятке самых "дорогих" вузов нет ни одного технического.

За прошедший год доступность высшего образования в целом по стране повысилась

Высокий платежеспособный спрос наблюдается также на медицинское образование: ведущие медицинские вузы - Сеченовский университет, РНИМУ им. Пирогова и МГМСУ им. Евдокимова - входят в топ лидеров по стоимости платного обучения. Что же касается бюджетного обучения, то в ближайшие годы здесь ожидается резкий рост студентов-целевиков (тех, кто после окончания вуза обязан поработать у конкретного работодателя). В прошлом году Владимир Путин объявил о существенном изменении порядка приема в медвузы, в результате которого целевыми станут 70% бюджетных мест по специальности "лечебное дело" и 75% мест по педиатрии. Надо сказать, целевой прием на медицинские направления выделялся и ранее: по результатам приемной кампании 2019/2020 года доля целевиков среди будущих медиков составляла 25,5%, в то время как по всем другим вузам рейтинга RAEX в среднем находилась на уровне 7,5%.

Медвузы нарастили присутствие в рейтинге RAEX-100. В список вошли сразу 15, тогда как год назад в сотне лучших было 13. К традиционным преимуществам медобразования - высокой обеспеченности студентов штатными преподавателями и популярности среди иностранных студентов - в прошлом году добавились и другие факторы успеха. Среди них - рост бюджета в расчете на студента (в среднем на 20% за год), увеличение объема привлеченных средств от программ дополнительного профессионального образования (рост свыше 70%).

Социальный вектор

Один из главных выводов рейтинга 2021 года - укрепление позиций вузов, готовящих специалистов для социально значимых сфер - это медицина, педагогика и сельское хозяйство. Интересно, что если медвузы и ранее демонстрировали высокую конкурентоспособность, то синхронное улучшение позиций педагогических и аграрных вузов в рейтинге RAEX-100 наблюдается впервые. Роста добились оба вуза сельхозпрофиля: РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева поднялся на 56-е место с 62-го, а Ставропольский ГАУ переместился на 59-ю позицию с 60-й.

Но главным бенефициаром свежего рейтинга следует признать педагогические университеты: в 2021 году позиции улучшили все семь вузов. Этому сопутствует благоприятный информационный фон: правительству предписано "уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей". В этом году количество бюджетных мест по педагогическим специальностям рекордно увеличится (38,4 тысячи очной формы обучения против 30,5 тысячи годом ранее). Кроме того, государство объявило о выделении 10 миллиардов рублей на капремонт зданий и техническое переоснащение педуниверситетов.

Наблюдаемый рост вузов педпрофиля связан с целым рядом причин. Во-первых, финансирование большинства из них увеличилось - как в расчете на студента, так и в абсолютных цифрах (важную роль сыграло увеличение объема грантов по линии научных фондов). Во-вторых, почти во всех рассматриваемых вузах повысилось качество приема - и на бюджетные, и на платные места поступили абитуриенты с более высокими результатами ЕГЭ. Третий фактор - повышение оценки педагогических вузов по группе критериев "сотрудничество с работодателями".

Международный онлайн

Год назад мало кто сомневался, что пандемия негативно отразится на международной составляющей деятельности вузов. Интрига состояла лишь в том, насколько сильно? Вопросы вызывали привлечение иностранных студентов, реализация программ двух дипломов, зарубежные стажировки, мобильность преподавателей и ученых, вовлеченных в международные исследовательские проекты. Российские вузы в целом достойно справились с проблемами, порожденными эпидемическими ограничениями. Преимущества получили те, кому удалось оперативно перестроить процессы, применив технологии дистанционного взаимодействия. Так, в прошедшем учебном году многие иностранцы-очники обучались полностью или частично удаленно. Благодаря этому средняя доля иностранных студентов у участников рейтинга RAEX не сократилась, а увеличилась, с 11,7 до 11,9%. Стажировки за рубежом пострадали сильнее: средняя доля студентов, проходивших обучение за рубежом, за год сократилась с 0,78 до 0,66%.

Вузы, готовящие специалистов для социально значимых сфер, укрепляют позиции

Причина в том, что стажировки в каждом случае - это индивидуальный проект конкретного кандидата и принимающей стороны, и возникали организационные сложности, поясняет Екатерина Тулугурова, начальник управления международных образовательных программ Университета ИТМО. При этом в Университете ИТМО продолжают реализовываться программы двойного диплома, которые были созданы до 2020 года.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого в самом начале пандемии "не испугался рисков и стал организатором масштабных международных онлайн-событий", рассказал его проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев. Летом 2020-го СПбПУ оперативно перевел в онлайн-формат Международную политехническую летнюю школу, а в январе 2021-го провел зимнюю, к которой подключилось более 150 зарубежных участников. Совсем недавно, в мае, на виртуальной площадке СПбПУ прошла Международная политехническая неделя, объединившая более 100 участников из 20 стран мира.

Между тем онлайн-форматы не способны в полной мере покрыть все потребности университетов. В отраслях знания, где нужны совместные лабораторные исследования или эксперименты, пандемия поставила студентов и ученых в непростое положение. "Все, кто вовлечен в международную деятельность, с нетерпением ждут снятия всех ограничений на трансграничные перемещения, - говорит проректор НИУ ВШЭ Иван Простаков. - Мы приобрели новый опыт и новые инструменты, которые будут использоваться и дальше, но без прямых контактов нам не обойтись".

Представители университетов затрудняются прогнозировать, как будет дальше развиваться международное академическое сотрудничество. Во-первых, невозможно назвать точные сроки отмены эпидемических ограничений. Во-вторых, нельзя забывать и о внешнеполитических аспектах вроде противостояния США и Китая, которое дает о себе знать через "выдавливание" китайских студентов из американских университетов.

В период восстановления после пандемии численность иностранных преподавателей и студентов будет постепенно нарастать, но тенденции могут быть разнонаправленными, считает проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Штыхно: "Все-таки иностранным студентам пока больше по душе традиционный формат обучения, а вот преподаватели быстро оценили преимущества виртуальной мобильности, и возможно, именно она станет преобладающей в течение ближайшего времени".

Рейтинг вузов RAEX-100

Рейтинг 100 лучших вузов RAEX публикует ежегодно начиная с 2012 года. При подготовке используются статистические показатели, а также результаты опросов представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. В 2021 году было обработано 180 анкет вузов, а участниками онлайн-опросов стали свыше 70 тысяч респондентов.

При оценке качества образования в вузах (вес 50%) рассматривались группы показателей "уровень преподавания", "международная интеграция", "востребованность среди абитуриентов" и "ресурсная обеспеченность". Для оценки востребованности работодателями выпускников вуза (вес 30%) анализировались группы показателей "сотрудничество с работодателями" и "качество карьеры выпускников". Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 20%) определялся исходя из групп показателей "научно-исследовательский потенциал", "научные достижения" и "исследовательская инфраструктура".

Рейтинг вузов России RAEX успешно прошел международный аудит IREG Observatory, крупнейшей ассоциации составителей и потребителей образовательных рейтингов.

Ознакомиться с полной версией методологии рейтинга можно на портале RAEX Rating Review www.raex-rr.com.

Таблица 1. Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 (2021 год)

Таблица 2. Лучшие вузы по условиям для получения качественного образования

Таблица 3. Лучшие вузыпо востребованности выпускников работодателями

Таблица 4. Лучшие вузыпо уровню научно-исследовательской деятельности

Инфографика "РГ" / Марина Шиканова

Инфографика "РГ" / Марина Шиканова