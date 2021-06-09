В РФ запустят пилот по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил запустить с 1 ноября пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении. Он пройдет в семи регионах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, Севастополе и Якутии.

Сейчас региональные больницы и поликлиники самостоятельно определяют размеры окладов сотрудников, в отрасли отсутствуют единые требования к назначению стимулирующих и компенсационных выплат. В результате зарплаты медработников одного профиля и квалификации могут отличаться.

Новый подход позволит выровнять ситуацию и избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом. При расчете окладов будут учитываться коэффициент дифференциации в зависимости от сложности труда, а также коэффициент экономического развития региона. Размер региональных коэффициентов и методику расчета установит правительство. Заработная плата медработников во время проведения пилотного проекта не должна быть ниже зарплаты по действующей системе оплаты труда.

Пилотный проект продлится до марта 2022 года. По его результатам правительство определит единые требования к системе оплаты труда для медработников по всей стране.