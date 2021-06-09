В Роспотребнадзоре рассказали, как пожилые переносят вакцинацию от COVID-19

Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в почтенном возрасте, сообщили в Роспотребнадзоре.

В то же время, граждане, которым за 65, находятся в группе риска по коронавирусу. Статистика показывает, что инфекция у них протекает тяжелее, часто возникают осложнения, особенно на легкие. Это связано в первую очередь с ослабленным иммунитетом. У людей старшего поколения, как правило, уже имеются хронические заболевания, которые после заражения коронавирусом обостряются. Это может привести к самым печальным исходам.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует вакцинироваться. В ведомстве подчеркнули, что прививаться можно с различными хроническими заболеваниями, главное, чтобы они были не в фазе обострения. Иммунитет к коронавирусу формируется через 42-45 дней после первой прививки.

При этом вакцинация остается добровольной.