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В Сети произошла крупнейшая утечка паролей за всю историю

Текст:   Иван Черноусов
09.06.2021,  
10:45

На популярном хакерском форуме был опубликован текстовый файл, содержащий 8,4 млрд паролей, сообщает CyberNews.com.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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Всего опубликовано 82 млрд паролей, однако уникальных почти в 10 раз меньше - 8 459 060 239. Утечку назвали RockYou2021 в честь знаменитой утечки RockYou, которая произошла в 2009 году. Тогда злоумышленники взломали 32 млн учетных записей пользователей.

По данным издания, в мире всего 4,7 млрд пользователей интернета. Таким образом, новая утечка затрагивает каждого. Все пароли, опубликованные в текстовом файле, имеют длину от 6 до 20 символов.