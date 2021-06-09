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09.06.2021 20:25
Рубрика: Происшествия

От них не спрячешь

В службах транспортной безопасности появятся служебные собаки
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(8478)
В службах транспортной безопасности, например, в ведомственной охране минтранса, могут появиться специальные ищейки: взяток не берут, преступника чуют носом.
Сегодня путешествия постепенно вновь становятся привычным делом, так что решено призвать на службу дополнительных собак для охраны. Фото: Олеся Курпяева Сегодня путешествия постепенно вновь становятся привычным делом, так что решено призвать на службу дополнительных собак для охраны. Фото: Олеся Курпяева
Сегодня путешествия постепенно вновь становятся привычным делом, так что решено призвать на службу дополнительных собак для охраны. Фото: Олеся Курпяева

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, разрешающую использовать служебных собак подразделениям транспортной безопасности. Как поясняют эксперты, речь и о ведомственной охране, и о различных службах безопасности, создаваемых в сфере транспорта. Здесь есть и частные структуры, и государственные унитарные предприятия.

Фото: iStock
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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект предлагает разрешить использование служебных собак службами безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

"Собственные кинологические службы могут появиться в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Данные меры повысят гарантии безопасности пассажиров, так как в некоторых вопросах служебные собаки практически незаменимы. Предполагается, что кинологические подразделения служб транспортной безопасности будут привлекаться к поиску взрывчатых веществ, оружия, наркотиков и других запрещенных предметов", - пояснил Владимир Груздев.

Специальные служебные собаки могут появиться и в метро, и в службах безопасности аэропортов. Мимо их носа не пройдет ни один чемодан

Сегодня служебных собак используют в полиции и таможенной службе. Поэтому, например, международный багаж в обязательном порядке изучается кинологическими подразделениями таможенной службы.

"Создание собственных кинологических служб как в ведомственных структурах, так и в частных службах безопасности позволит расширить применение служебных собак для проверок багажа и объектов транспортной инфраструктуры", - резюмировал Груздев.

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Проект предполагает, что транспортные службы безопасности получат право использовать служебных собак трех типов. Первый: тех, кто носом чует оружие и наркотики. Второй: разыскные собаки, способные взять след человека. Третий: караульные собаки. Они не пустят туда, куда нельзя.

Поэтому вполне вероятно, что собак при исполнении станет гораздо больше в метро, аэропортах, на вокзалах и везде, где требуются острые зубы или острый нюх.

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