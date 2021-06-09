В Совете Федерации предложили улучшить процессы благоустройства

Ряд предложений по улучшению процесса благоустройства выдвинули участники круглого стола в Совете Федерации. Такие инициативы поступают от регионов.

В частности, было предложено расширить число участников конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, рассказал первый зампредседателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Сейчас в нем могут участвовать города с населением до 100 тысяч человек. Тогда как города, где насчитывается 200-300 тысяч жителей, тоже нуждаются в благоустройстве, но не могут претендовать на субсидии, получаемые победителями этого конкурса. Нередко благоустройством занимаются недобросовестные подрядчики, поэтому предлагается передать право на проведение этих работ бюджетным и автономным учреждениям. Также города жалуются на нехватку средств для разработки дизайн-проектов территорий, которые планируется благоустраивать, отметил Шевченко. Представитель Минстроя отметила, что вопросы известны и понятны и по ним будет идти работа.

Практически к нулю сведено сейчас благоустройство дворов, отметила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина. К примеру, в Ростовской области в 2017 году было определено, что нужно благоустроить 7500 дворов, из них ежегодно приводится в порядок только 9-12. Остаются без внимания территории старых детских садов, где дети часто гуляют на детских площадках с установленными там еще в советское время металлическими "радугами" и старыми автомобильными шинами. А ведь это тоже общественные пространства, которым нужно уделять внимание, подчеркнула Калинина.