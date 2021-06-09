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09.06.2021 18:51
Рубрика: Власть

В Совфеде объяснили, чем грозит США попытка давить на Россию

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Москва поддержит Вашингтон, если там будут готовы начать процесс нормализации отношений, а продолжение попыток давать на Россию грозит США потерей авторитета во всем мире. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: Владимир Трефилов
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"Самое главное - они потеряют лидерство, потому что весь мир быстро среагирует, если увидит, как американцы пытаются задавить Россию, но у них ничего не получается. Они потеряют свой авторитет в глазах всего мира", - предупредил сенатор, отвечая на вопрос "Газеты.Ru" о возможных последствиях саммита российского и американского президентов в Женеве 16 июня.

При этом Джабаров выразил надежду, что общение двух лидеров пройдет "в уважительном ключе и на равных".

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