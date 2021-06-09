Валерий Фальков назвал дату Всероссийского студенческого выпускного

Более 700 российских вузов примут участие в мероприятиях Всероссийского студенческого выпускного, который состоится 10 июля. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В этот раз праздник будет посвящен Году науки и технологий. Организаторы - Минобрнауки и АНО "Россия - страна возможностей". Напомним, впервые масштабный общероссийский выпускной прошел в прошлом году - из-за пандемии в большинстве регионов были отменены очные праздники и торжества перенесли в онлайн.

"Мы с вами свидетели, более того - авторы зарождения новой традиции. В прошлом году мы провели первый общероссийский выпускной для студентов, который транслировался в прямом эфире на Первом канале, - отметил Валерий Фальков. - В этом году праздник будет еще ярче и масштабнее, как в онлайн, так и в офлайн формате. Самые достойные выпускники, отличившиеся за годы учебы, смогут принять личное участие в мероприятиях в Москве, для всех студентов запланированы интерактивные мероприятия".

Министр подчеркнул: Всероссийский студенческий выпускной по-прежнему не подменяет собой вузовских мероприятий и не ограничивает университеты. Каждый вуз сам определит формат своего локального выпускного.

Что будет? Планируется проведение серии паблик-токов с лидерами бизнес-сообщества, известными учеными, попечителями и членами оргкомитета Года науки и технологий. Лучшие студенты-выпускники получат уникальную возможность задать вопросы и услышать советы о том, как строить свой профессиональный путь.

Кстати, подготовка к выпускному уже началась: в интернете стартовала акция #СНаукойВСердце. В течение месяца студенты будут делиться в своих соцсетях научными и другими достижениями с хештегами #ГодНауки #СНаукойВСердце #МинобрнаукиРоссии #РоссияСтранаВозможностей. Лучшие публикации покажут на главном мероприятии Всероссийского студенческого выпускного.

"Нам важно, чтобы для каждого выпускника этот праздник стал особенным, поэтому мы подготовили интересные мероприятия на весь ближайший месяц, - рассказал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Кроме того, в начале июля для выпускников заработает онлайн-сервис для создания и аудита резюме от нашего проекта "Время карьеры". Ребята смогут получить оценку и рекомендации по улучшению своего портфолио от HR-менеджеров и карьерных консультантов, что очень важно на старте карьеры".

Что еще? 10 июня начнется прием заявок на конкурс академических групп выпускников. Самая дружная группа сможет выиграть путешествие по городам России, стажировки в топовых компаниях и другие призы.

28 июня откроется регистрация на онлайн-игру "Зачет". Сама интеллектуальная битва состоится 9 июля и определит самую эрудированную команду выпускников 2021 года. Будут вопросы не только по учебной программе, но и о ярких событиях студенческой жизни.

10 июля - главное событие лета: выпускной онлайн-марафон. Весь день популярные среди молодежи артисты и блогеры будут смотреть и комментировать лучшие студенческие выступления и общаться с выпускниками 2021 года. Стать участником онлайн-марафона сможет каждый выпускник. Нужно лишь подать заявку от вуза или разместить запись концертного номера в социальных сетях с хештегами #Студвыпускной2021 #МинобрнаукиРоссии #РоссияСтранаВозможностей #ГодНауки #СНаукойвсердце и отметить аккаунты: vk.com/rsvru, vk.com/minobrnauki - для Вконтакте и (или) @rsv.ru, @minobrnauki_russia - для Инстаграма.