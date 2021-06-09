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09.06.2021 17:15
Рубрика: Культура

ВЦИОМ: Донцова и Акунин - самые популярные писатели среди россиян

Текст: Инга Бугулова

Россияне назвали самых популярных писателей. Первая тройка выглядит так: Дарья Донцова, Борис Акунин, Захар Прилепин. При этом более половины россиян считают, что авторами в первую очередь движет стремление заработать денег. Такие результаты опроса опубликовал ВЦИОМ.

Фото: iStock
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В компанию к вышеназванным читатели также отнесли Виктора Пелевина и Татьяну Устинову. Интересно, что все пять писателей чаще всего упоминались респондентами, которые отмечали, что не читают много. Завзятые читатели чаще других называли авторов, которые не набрали и одного процента ответов.

Вместе с тем две трети россиян (66 процентов) считают писателей интеллектуальными и умными, только каждый десятый полагает их ограниченными. Свыше половины (57 процентов) ответили, что писатели оказывают влияние на умы и настроения людей, 27 процентов не согласны с этим мнением.

Что же касается самих читателей, то наиболее многочисленная группа опрошенных (44 процента) сообщили, что за последние полгода прочитали от одной до пяти книг. Более десяти книг прочитал каждый четвертый респондент, а ни одной книги не прочитали 30 процентов опрошенных.

Культура Литература Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ

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