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09.06.2021 22:32
Рубрика: В мире

Власти Португалии отложили снятие ограничительных мер из-за роста инфекций

Текст: Максим Макарычев

Власти Португалии отложили снятие ограничительных мер в ряде регионов страны. По данным AFP, открытие Лиссабона и трех других муниципалитетов после введенных ограничений замедляется из-за роста случаев коронавирусных инфекций. Наряду со столицей, Брага и Вале-де-Камбра на севере и Одемира на юге останутся под действующими мерами изоляции как минимум до 27 июня.

Фото: AP Photo / Armando Franca
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"Ситуация в этих муниципалитетах не позволяет нам снять ограничительные меры", - заявила пресс-секретарь правительства страны Мариана Виейра да Силва после совещания в кабинете министров, подчеркнув, что количество случаев заболевания COVID-19 значительно увеличилось в Лиссабоне, особенно, среди молодых людей.

В указанных районах работа из дома по возможности останется обязательной, тогда как в остальной части страны она будет определена только после 14 июня, даты следующей фазы изоляции. Также в Лиссабоне и других районах с более высоким уровнем заражения рестораны должны будут закрываться в 22:30, в то время как в остальной части страны они смогут оставаться открытыми до часа ночи, отмечает Guardian. Португалия ввела строгие меры изоляции с середины января до середины марта после новой волны коронавирусных инфекций. С тех пор меры были постепенно смягчены, однако бары и ночные клубы будут закрыты до конца августа.

В среду в этой южноевропейской стране было зарегистрировано 890 новых случаев заражения коронавирусом - это самый высокий ежедневный показатель с 15 марта. О новых случаях смерти, связанных с Covid, не сообщалось. Во всем мире по состоянию на вечер среды, 9 июня, было подтверждено более 3,7 миллиона летальных исходов от COVID-19 из зафиксированных 174 миллионов случаев заражения.

В мире Европа Португалия Пандемия коронавируса COVID-19

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