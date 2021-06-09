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09.06.2021 10:55
Рубрика: Власть

Володин сообщил о встрече депутатов с президентом 21 июня

Текст: Татьяна Замахина

После последнего в весеннюю сессию пленарного заседания Госдумы депутаты встретятся в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Фото: EPA-EFE/Samuel Corum
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"На следующей неделе заседания 15-го, 16-го и 17го. 17-го - завершающий день весенней сессии, - сообщил Володин на заседании палаты. - А 21-го у нас с вами встреча с президентом в Кремле".

Спикер обратил внимание, что президент уделяет большое внимание работе парламента, обсуждает вопросы думской повестки с руководителями фракций - в том числе по телефону. Кроме того, российский лидер участвует в заседании Совета законодателей.

"А сейчас это встреча, связанная с завершением работы, - продолжил Володин. - Это же здорово, когда глава государства уделяет такое внимание парламенту, коммуникациям с ГД. Депутаты представляют своих избирателей, граждан, и для нас это важно, чтобы такой диалог был".

Сейчас парламент работает в усиленном режиме. "Вчера у нас получился напряженный день. Он, самое главное, был содержательным и результативным", - отметил также спикер. За прошлое пленарное заседание депутаты рассмотрели 123 законопроекта, а само оно длилось более девяти часов.

Пленарная работа Госдумы завершится 17 июня, однако депутаты не уйдут на каникулы: они разъедутся для работы с избирателями в регионы.

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