В России предлагают пускать на биржу детей с 12 лет

Банк России предлагает снизить возраст для выхода молодых розничных инвесторов школьного возраста на биржу для совершения сделок с ценными бумагами. По мнению первого зампреда банка Сергея Швецова, торговать на бирже можно с 12 лет. "Все зависит от того, что преподают в школе. Дети к 12 годам имеют достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты. Без практики научиться инвестировать невозможно", - считает он. Мы расспросили наших читателей: пора ли детям на биржу?

Зоя Гусева, пенсионерка, Минск:

- Сейчас, конечно, дети продвинутые, но не надо отбирать у них детство. Сделки с ценными бумагами - это игры для взрослых. А вот обучать финансовой грамотности нужно обязательно. А то сегодня у нас зачастую и старики понятия не имеют, что им делать со своими акциями.

Алия Тактарова, домохозяйка, Хабаровск:

- С идеей такой я не согласна. 12-летний ребенок - это еще даже не подросток, в российской правовой системе он считается малолетним. Это значит, что административную ответственность за него несут родители. Конечно, есть продвинутые или удачливые юные блогеры и тиктокеры. Но реально зарабатывающих не так много. То есть "молодой розничный инвестор школьного возраста" пойдет клянчить у родителей. И потерять деньги на биржевой игре ему не страшно - он же их не сам заработал и настоящую цену им не знает.

Алексей Медведев, IT-специалист, Екатеринбург:

- На мой взгляд, это то же самое, что предложить детям играть в рулетку. Получается, 12-летний ребенок будет играть деньгами родителей и, скорее всего, разорит семью. "Достаточных знаний по математике" у школьника точно не хватит. Кроме того, нужен жизненный опыт, широкий кругозор, определенная социальная зрелость, сформированная психика...

Сергей Малых, финансист:

- Предложение вполне целесообразное. Молодежь сейчас действительно продвинутая. Если старшее поколение еще неохотно вникает в новые финансовые инструменты, большинство не имеет даже брокерских счетов, то подростки активно их осваивают, пользуются криптовалютами. Предложение ЦБ просто легализует существующее положение дел.

Ольга Сироткина, преподаватель иностранных языков, Нижний Новгород:

- Очень странное предложение. Если учесть то, что в нашем государстве ребенок может начать работать с 14 лет, то какие деньги он будет инвестировать в 12? Видимо, родительские. А много ли родителей готовы доверить, пусть даже небольшие суммы, для игры на бирже, у многих ли они есть, эти суммы? Школьник должен приучаться к нормальному труду, а не греть себя мыслями о возможном "легком заработке" за компьютером.

Геннадий Сугако, завкабинетом экономики Минского государственного дворца детей и молодежи:

- Думаю, что нет. А вот обучать детей навыкам работы на бирже можно и нужно. В игре, олимпиадном движении, например. Мы на занятиях также имитируем деятельность бирж. Важно понимать: чтобы выгодно совершать сделки с ценными бумагами, нужно знать не только математику. Но и хорошо разбираться в экономике, учитывать присутствие на рынке крупных игроков. Это серьезная работа.

Валерий Постовский, директор ЗАО "Бросток":

- На Западе дети такие понятия, как "акции" и "облигации", впитывают с молоком матери. А наше общество, я считаю, еще не созрело. Да и не совсем понятно, как это можно реализовать технически, юридически. У нас на бирже могут работать только профучастники. А тут 12-летние, за которых еще отвечают родители. Возникает целый букет вопросов по работе с несовершеннолетними. Хотя идея красивая.

Елена Герасимова, редактор делового издания "Дело", Иркутск:

- Мне лично нравится эта идея. Считаю, что с 12 лет уж точно лучше учить инвестициям, чем, например, выдавать кредитные карты, используя блогеров.