Вознесение Господне: как это может коснуться каждого

10 июня 2021 года у православных начинается праздник Вознесения Господня - один из двенадцати главных церковных праздников христиан. Отмечают его на сороковой день после Пасхи, а длится он целых десять дней, поэтому я и написала "10 июня 2021 года у православных начинается праздник Вознесения". В основе праздника лежит событие Вознесения Иисуса Христа на небо, которое произошло в середине мая 30 года I века нашей эры на горе Елеон, или Масличной горе, что к востоку от Иерусалима. Поскольку дата у праздника Пасхи, Воскресения Христова скользящая, то и празднование Вознесения Господня каждый год выпадает на разные дни, хотя это всегда четверг, ведь именно четверг шестой недели после Пасхи и будет сороковым днем. Но что нам за дело до эпизода, произошедшего почти две тысячи лет назад? Как нас это касается?

Начнем с того, что отмечается Вознесение Господне через сорок дней после Пасхи неслучайно. Как сообщает евангелист Лука, "в продолжение сорока дней" после Своего Воскресения Христос являлся Своим ученикам, беседуя с ними, укрепляя их веру в экстраординарное событие, событие, превышающее человеческий опыт, в Свое Воскресение из мертвых, в Свою победу над смертью. Иисус готовит апостолов к грядущему служению. И на сороковой день после Пасхи Христос собирает апостолов, приводит их на Елеонскую гору и возносится на небо.

Перед самим событием Вознесения происходит важный диалог: Спаситель говорит о грядущем Царствии Божьем и о том, что через несколько дней Дух Божий сойдет на них, Его последователей, и они будут крещены Духом Святым. Но ученики Христа, все еще надеющиеся на то, что Царство Божие - это торжество некоей политической системы, спрашивают у Христа: "Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?" И Христос сурово отвечает: "Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти", - и это ответ всем нам, людям, постоянно вопрошающим о временах и сроках конца света, Второго пришествия. Запомним это.

После этих знаменательных слов Спаситель обещает ученикам, что они примут силу, когда сойдет на них Дух Святой (это событие мы будем отмечать на Троицу, 20 июня 2021 года). И говорит о том, что, приняв Духа Святого, апостолы начнут свою проповедь во всей земле. "Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их", - читаем у евангелиста Луки.

"Вознесение". Рафаэль Санти, 1519-1520 гг.

Праздник Вознесения Господня был любимейшим на Руси: звон колоколов, свобода выходного дня, когда никто не работает, ликование народа... В такой вот праздничный день в 1799 году родился наш гений - Александр Сергеевич Пушкин. В 1799 году Вознесение праздновалось 6 июня. Разве не чудо? Поэт, вознесший русскую словесность до высот недостижимых; гений, вся жизнь которого восхождение над своим человеческим: наследственностью, воспитанием, социальными рамками, темпераментом, характером, средой, в конце концов, судьбой появился на свет именно в праздник Вознесения. При всеобщем ликовании народа и звоне колоколов! Чудо Божье. Пушкин особо любил и выделял этот праздник, хорошо знал икону "Вознесение Господне", и даже для венчания выбрал храм Большое Вознесение у Никитских ворот в Москве.

Но Вознесение Иисуса Христа - не просто событие, имевшее место быть чуть меньше двух тысяч лет назад. Не просто исторический эпизод, вдохновляющий гениев, от Рублева с Пушкиным до классиков мировой живописи - Джотто, Тинторетто, Леонардо да Винчи, Рембрандт. Вознесение Христа касается каждого. Причем не только всех из рода человеческого, шире, Вознесение затронуло и весь тварный мир! Святому Ефрему Сирину принадлежат такие слова: "Отрезвись сколько-нибудь, человек, приди в себя и, как разумный, познай, что для тебя пришел с неба Всевышний Бог, чтобы с земли вознести тебя на небо". В чем тут дело?

"Вознесение". Рембрандт Харменс ван Рейн, 1636 г.

Смотрите, Воскресение Богочеловека Иисуса Христа из мертвых, воскресение Христа живым, во плоти, с язвами на руках и ногах, с раной в боку - свидетельство того, что и тело человеческое призвано не к тлению, не к смерти, а к вечной, неумирающей, ликующей жизни. А вот Своим Вознесением Христос уже возносит и наше, человеческое естество на небо, ведь Спаситель вознесся в нашем, в человеческом теле. И этим вознес человеческую природу, показал, насколько возможно обожение человека. "Если мы хотим понять, сколь велик человек, не надо взирать на великих людей земли, но надо поднять взор к престолу Божьему и там узреть облеченного плотью человеческой Сына Божия во славе Отчей", - говорил святой Иоанн Златоуст.

И это еще не все. Как отмечал святитель Григорий Палама, Вознесение принадлежит всем людям поскольку все воскреснут в день Второго пришествия Христа. Дата Второго пришествия, как мы помним из начала статьи, нам неизвестна, но зато мы знаем, кто будет вознесен, "восхищен на облаках" - те, кто "распял свой грех через покаяние и жительство по Евангелию".

С тем, что дает человеческой природе Вознесение Христа разобрались, но что там со всем тварным миром - животными, птицами, гадами земными и морскими, царством растений, в конце концов?

Вот как рассуждает митрополит Антоний Сурожский. Тело, в которое был воплощен Сын Божий Иисус Христос, тело, которым Он жил, которым Он ходил по земле, которым Он слышал и видел, тело, которое Он предал на истязание и смерть, - это тело состоит из всего того, из чего состоит наш видимый, тварный мир. В этом теле сосредоточено все вещество неба и земли, от самого простого до самого непостижимого, вся материя, соединившаяся с Божеством. И когда Христос возносится на небо, Он возносит не только человечество, Он возносит всю видимую тварь в глубины Божественной тайны, в недра Божественной действительности. И этот мир уже неотделим от Него.

"Вознесение". Домингос Секейра, 1828-1830 гг.

Вслушайтесь, всмотритесь! Разве в утреннем радостном щебете птиц, в лучах солнца, в отблеске свечи у иконы, в молитве, в том добром деле, что кто-то сейчас совершает, не ощущается присутствие Божьей Любви в нашем мире? Неслучайно в церквях в день Вознесения постоянно повторяют такие слова о вездеприсутствии Господа в нашем мире: "Я с вами, и никто не одолеет вас!"