Впервые с марта курс евро опустился до 88 рублей

Впервые с 19 марта евро подешевел до 88 рублей. Курс валюты снизился на 75 копеек или на 0,85% к закрытию предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные биржи, которые фиксировались в 22:34 мск.

Курс доллара тоже продолжает снижаться и достиг отметки в 72,2 рублей. То есть, к закрытию предыдущей сессии американская валюта подешевела на 0,41%.

Причиной такому падению евро и доллара стал скачок цен на нефть. Так, цена нефти марки Brent с поставками в августе на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) выросла на 1,2%, до $72,35 за баррель. Баррель WTI на ICE подорожал на 1,4%, до $70,20.