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09.06.2021 19:19
Рубрика: Происшествия

Вынесен приговор бывшему председателю правления "Тольяттихимбанка"

Текст: Наталья Козлова
Бывший председатель правления "Тольяттихимбанка" Александр Попов признан виновным в покушении на дачу взятки в размере не менее 2 миллионов долларов. И следующие семь с половиной лет он проведёт в колонии строгого режима.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете.

Фото: rosguard.gov.ru
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- Бенефициарный владелец и руководитель ОАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай, являясь фигурантом уголовного дела о хищении продукции ОАО "Тольяттиазот", был также по итогам выездной налоговой проверки привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения. Чтобы избежать обязанности по уплате налогов, а также уйти от уголовной ответственности, он решил через посредника дать судье Верховного суда РФ взятку в размере не менее 2 миллионов долларов США за вынесение в пользу ОАО "Тольяттиазот" заведомо незаконного судебного акта, который отменил бы решение налогового органа. Вынесенный судебный акт он намеревался использовать при решении вопросов, связанных с его уголовным преследованием. К совершению указанного преступления он привлек председателя правления "Тольяттихимбанк" Александра Попова.

А дальше было просто - Попов по указанию Махлая в 2015 году разработал преступный план. При этом, используя свое должностное положение, минуя официальное оформление документации, он беспрепятственно открыл в своем банке ячейку, куда заложил часть взятки, предоставленной в фактическое распоряжение посредников. "Довести до конца свой преступный умысел Попов не смог по не зависящим от него обстоятельствам", - сказали в СК.

Пока шло следствие, на имущество Попова, а именно на 293 принадлежащих ему земельных участка, судом был наложен арест. Кроме 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима Попов получил штраф в размере 500 миллионов рублей.
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Сергей Махлай объявлен в федеральный и международный розыск. И ему заочно вынесен приговор за совершение хищения продукции ОАО "Тольяттиазот".

В ведомстве Александра Бастрыкина подчеркнули, что Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства других преступлений, в том числе совершенных Поповым и "иными лицами".

Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет

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