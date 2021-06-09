Вышел первый трейлер Battlefield 2042: дата выхода и цена

Electronic Arts официально представила Battlefield 2042 - новую часть культовой серии шутеров, выкатив ураганный по своей динамике дебютный трейлер.

В нем разработчики демонстрируют, что наконец-то отказались от исторического сеттинга в пользу недалёкого будущего: человечество пережило глобальный катаклизм, а ресурсы Земли практически иссякли. На земле, воде и в воздухе этой погибающей планеты игрокам предстоит столкнуться на поле боя.

Никаких размалеванных индейцев и боевых африканских дев, как это было в "Пятерке", в ролике не замечено - исключительно профессиональные военные с футуристическим вооружением и техникой. На сюжетную кампанию и королевскую битву силы тоже тратить не стали - только классические многопользовательские зарубы: по 128 человек на одной карте на ПК, PS5, Xbox Series и до 64 бойцов на PS4 и Xbox One.

Срывание жетончиков, стрельба ракетницей по преследующему самолёту с выпрыгиванием и последующим возвращением в кабину истребителя - по всему видно, как сильно франшиза стремится вернуться к славным временам Battlefield 3-4, и фанатам не остается ничего, кроме как скрестить пальцы, чтобы у DICE и других студий EA все получилось.

Геймплей, между тем, обещают показать уже 13 июня. Релиз назначен на 22 октября.

А вот с ценами картина вырисовывается мрачноватая: на консолях ценник начинается с нескромных 4899 рублей за стандартную цифровую версию и достигает совсем неприличных 8999 рублей за Ultimate-издание. На ПК ситуация несколько "полегче": от 3499 pублей до 6999 pублей за аналогичные позиции. Предзаказ уже открыт.