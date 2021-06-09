WhatsApp на "бабушкофонах" получил долгожданную функцию

Разработчики WhatsApp выпустили новую версию приложения для кнопочных телефонов на базе KaiOS, которые продаются в том числе и в России.

Версия клиента с номером 2.2110.41 позволяет совершать голосовые звонки, используя мобильный интернет или Wi-Fi, пишет 91Mobiles.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение, после чего открыть раздел "Параметры - Голосовые вызовы" в том или ином чате.

WhatsApp был добавлен в KaiOS еще в сентябре 2018 года, однако до недавнего времени голосовые вызовы в приложении не поддерживались. На обычных смартфонах голосовые вызовы заработали в 2015 году, в настольных клиентах для Windows и Mac - в марте 2021.