За последние 10 лет доля выпускников школ, планирующих поступить в вузы, сократилась почти вдвое. Таковы результаты исследования, проведенного SuperJob. Опрос проводился по всей России среди родителей нынешних школьников.

О том, что после школы дети продолжат учебу в вузе, сообщили всего 43 процента родителей. А в 2010 году таких было 80 процентов! За прошедшие 10 лет, по данным исследователей, процент постепенно снижался: уже в 2011 году было 65, в 2012-м - 58 и так далее. Сегодняшнюю ситуацию связывают в том числе с пандемией: во многих семьях стало сложнее с работой, а подготовка к поступлению, по мнению большинства родителей, все же требует дополнительных затрат на репетиторов и различные курсы. А кто-то и вовсе предпочитает сразу рассматривать обучение по контракту. Поэтому до сих пор в каждой четвертой семье ребенок еще не определился с планами на будущее.

Зато каждый пятый опрошенный взрослый (21 процент) сообщил: ребенок будет поступать в колледж или техникум. За последние 10 лет популярность среднего профобразования заметно выросла: в 2010 году, по данным SuperJob, учиться в колледже собирался лишь каждый десятый выпускник школы.

Число тех, кто после школы пойдет работать, за десять лет не изменилось: их по-прежнему, лишь два процента. Итак, по словам родителей, на планы выпускников в этом году повлияли: снижение качества школьного образования из-за дистанта, утрата родителями возможности оплачивать услуги репетиторов и в дальнейшем учебу в вузе, отсутствие очных подготовительных курсов. Так или иначе, пандемия изменила планы ребенка после окончания школы - в этом признались 16 процентов родителей. Высшее образование сдает позиции? Или все дело в коварном ковиде? По словам ректора РАНХиГС Владимира Мау, нет ничего ужасного в том, что сегодня вузовское образование - не единственный залог качественных знаний и успешной карьеры. "Формальный университетский диплом, может быть, и не нужен каждому. И это абсолютно нормально - ведь знания и компетенции важнее диплома, особенно если человек готов постоянно учиться, осваивать новые специализации, повышать квалификацию", - сказал "РГ" Владимир Мау.

Кем хотят быть выпускники, все-таки решившие в этом году поступать в вуз? Самым популярным направлением, по словам родителей, стали информационные технологии - 26 процентов. На втором месте медицина - 16 процентов. На третьем - инженерные специальности: их выбрали 11 процентов выпускников. Также популярны экономика, военное дело и менеджмент. Среди ответов были также "юрист", "дизайнер", "филолог", "журналист".

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А какие приоритеты у будущих студентов колледжей? В лидерах - профессии программиста, юриста и дизайнера. Другие ответы: медсестра, музыкант, автомеханик, учитель, строитель и архитектор.

Высшее образование сегодня - это интеллектуальный фундамент на 20-30 лет вперед, но при этом в течение жизни все равно придется не раз переучиваться. Такое мнение высказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. "Университеты должны быть открыты стране, региону, городу, и частью университета должны быть новые форматы, - сказал министр. - Высшее образование неизбежно становится комбинированным. Наряду с офлайн-частью в вузах в будущем всегда будет блок с удаленным общением. Но практика и лабораторные работы будут проходить очно".

Кроме того, министр спрогнозировал, что высшее образование станет междисциплинарным. "Рынок труда, формируя запросы к подготовке специалистов, сегодня разрушает границы между областями деятельности, - отметил он. - Раньше, обучаясь на экономиста или юриста, вы были уверены, что будете работать только в этих рамках. Теперь, если вы экономист, то придется знать или медицину, или атомную энергию. Юристу понадобятся знания из области ИТ или интеллектуальной собственности. Все это разные треки высшего образования".