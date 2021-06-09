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Рубрика: Общество

Мозги важнее диплома

Тяга к знаниям у молодежи не снижается, но приоритеты меняются
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Спецвыпуск № 125(8476)
За последние 10 лет доля выпускников школ, планирующих поступить в вузы, сократилась почти вдвое. Таковы результаты исследования, проведенного SuperJob. Опрос проводился по всей России среди родителей нынешних школьников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О том, что после школы дети продолжат учебу в вузе, сообщили всего 43 процента родителей. А в 2010 году таких было 80 процентов! За прошедшие 10 лет, по данным исследователей, процент постепенно снижался: уже в 2011 году было 65, в 2012-м - 58 и так далее. Сегодняшнюю ситуацию связывают в том числе с пандемией: во многих семьях стало сложнее с работой, а подготовка к поступлению, по мнению большинства родителей, все же требует дополнительных затрат на репетиторов и различные курсы. А кто-то и вовсе предпочитает сразу рассматривать обучение по контракту. Поэтому до сих пор в каждой четвертой семье ребенок еще не определился с планами на будущее.

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Зато каждый пятый опрошенный взрослый (21 процент) сообщил: ребенок будет поступать в колледж или техникум. За последние 10 лет популярность среднего профобразования заметно выросла: в 2010 году, по данным SuperJob, учиться в колледже собирался лишь каждый десятый выпускник школы.

Число тех, кто после школы пойдет работать, за десять лет не изменилось: их по-прежнему, лишь два процента. Итак, по словам родителей, на планы выпускников в этом году повлияли: снижение качества школьного образования из-за дистанта, утрата родителями возможности оплачивать услуги репетиторов и в дальнейшем учебу в вузе, отсутствие очных подготовительных курсов. Так или иначе, пандемия изменила планы ребенка после окончания школы - в этом признались 16 процентов родителей. Высшее образование сдает позиции? Или все дело в коварном ковиде? По словам ректора РАНХиГС Владимира Мау, нет ничего ужасного в том, что сегодня вузовское образование - не единственный залог качественных знаний и успешной карьеры. "Формальный университетский диплом, может быть, и не нужен каждому. И это абсолютно нормально - ведь знания и компетенции важнее диплома, особенно если человек готов постоянно учиться, осваивать новые специализации, повышать квалификацию", - сказал "РГ" Владимир Мау.

Кем хотят быть выпускники, все-таки решившие в этом году поступать в вуз? Самым популярным направлением, по словам родителей, стали информационные технологии - 26 процентов. На втором месте медицина - 16 процентов. На третьем - инженерные специальности: их выбрали 11 процентов выпускников. Также популярны экономика, военное дело и менеджмент. Среди ответов были также "юрист", "дизайнер", "филолог", "журналист".

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А какие приоритеты у будущих студентов колледжей? В лидерах - профессии программиста, юриста и дизайнера. Другие ответы: медсестра, музыкант, автомеханик, учитель, строитель и архитектор.

Высшее образование сегодня - это интеллектуальный фундамент на 20-30 лет вперед, но при этом в течение жизни все равно придется не раз переучиваться. Такое мнение высказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. "Университеты должны быть открыты стране, региону, городу, и частью университета должны быть новые форматы, - сказал министр. - Высшее образование неизбежно становится комбинированным. Наряду с офлайн-частью в вузах в будущем всегда будет блок с удаленным общением. Но практика и лабораторные работы будут проходить очно".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Кроме того, министр спрогнозировал, что высшее образование станет междисциплинарным. "Рынок труда, формируя запросы к подготовке специалистов, сегодня разрушает границы между областями деятельности, - отметил он. - Раньше, обучаясь на экономиста или юриста, вы были уверены, что будете работать только в этих рамках. Теперь, если вы экономист, то придется знать или медицину, или атомную энергию. Юристу понадобятся знания из области ИТ или интеллектуальной собственности. Все это разные треки высшего образования".

Общество Образование

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