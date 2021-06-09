Худрук театра Эдуард Бояков попытался объяснить, что певица была приглашена на роль певички кабаре в спектакле "Чудесный грузин", поскольку в постановке нужен образ человека из массовой культуры. По сути, Ольге предложили сыграть саму себя. Но это объяснение лишь подхлестнуло новую волну обсуждений и возмущений, в которой потонули и справедливые замечания, и здравые контраргументы. И только ленивый не упомянул о том, что за работу новоиспеченная актриса получит полмиллиона рублей.

Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. Горького:

- Не буду врать - конечно, мы не ожидали такого ажиотажа вокруг назначения Ольги Бузовой на роль певицы кабаре Бэллы Шанталь в премьере "Чудесного грузина", которая состоится 11 и 12 июня.

То, что пишут записные хейтеры и диванные умники, - это предсказуемо. А вот то, что отозвались все медиа и самые серьезные люди - от Заславского до Разлогова, от Мардана до Райхельгауза рассуждают, анализируют, - вот это интересно и неожиданно для меня.

Подтверждается мой тезис о Бузовой как современном Уорхоле. Энди - не претендующий на первенство ни в одной компетенции (и этим самым, конечно, вызвавший агрессию и зависть как у традиционных живописцев, так и модернистов) просто замкнул на себе феномен медийности как таковой. Человек - это медиа, месседж. Самый крутой человек - это месседж, исследующий и презентующий пространство месседжа, то есть себя.

Такое вот мое, русского традиционалиста, доморощенное объяснение всего постмодернистского искусства, которое началось где-то в районе Уорхола и заканчивается Бузовой. 23 миллиона подписчиков Бузовой - это люди, интуитивно чувствующие главный тренд времени: не нужны исключительные качества (вернее, это не главное), нужна медийность как таковая.

В этом смысле у Бузовой мало конкурентов. У Ивлеевой (у которой 18 млн подписчиков) или Собчак (8 млн), или Рудковской ( 5 млн) - есть какие-то корневые свойства - профессия, семейное происхождение, мужья, предыстория... Бузова же презентует Бузову. И делает это блестяще. Точно. Не перебирает ни с нарядами, ни с пластической хирургией. Не забывает о простых людях вокруг (да-да, они тоже существуют в этом мире), не конфликтует с образами и мыслями простых людей, как происходит с вышеназванными "инфлюенсерами"...

У Ролана Барта была великая книга "Мифологии". Там он не о Персее или Клитемнестре рассказывал, а о самых простых вещах, на которых держится массовая культура, уклад жизни человека - пеномоющее средство, бифштекс, стриптиз, астрология..

Так и Уорхол. Он предъявил главное (для современного человека, не для традиционалиста) как главное: вот доллар, вот мой портрет, вот другие медийные звезды - от Монро до Мао.

Так и Бузова. Она чувствует наше время не хуже Барта. Это не шутка. Она сообщает главное: Вот я. Вот МХАТ. Вот моя мама. Вот бизнес-джет. И эти презентации Бузовой - что важно - честные и деликатные.

Когда я читаю у резвых комментаторов, что Бузова во МХАТе - это разрушение великого театра и великой традиции, то мне хочется поинтересоваться, что знают эти люди о традиции и о том, куда пришла Бузова сыграть певичку из кабаре. Видели они наши премьеры - "Лавр", "Лес", "Красного Моцарта", "Последний срок", "Вишневый сад"?

И все будут выть от негодования, или восторга. Задолго до премьеры

Два с половиной года назад, когда я пришел в этот театр, в его репертуаре была пьеса со сценой подробного обсуждения героем спектакля и "мамочкой-сутенершей" разницы в ценах за услуги анального секса и классического. Но тому театру такая "жаркая" тема не помогала...

Так же как и спектакли по Островскому. В зале - курсанты. Цены на билеты - самые низкие в центре Москвы. До этого я видел на этой сцене концерт Трики из Massive Attack. Трики, которого, в отличие от горе-защитников "академического" искусства, хорошо знаю и который начал концерт с того, что выкурил на сцене приличный косяк...

Вы по этому театру скучаете? Его оплакиваете?

У нас во МХАТе свое дело и своя стратегия. Мы исследуем жизнь, мы исследуем время, мы исследуем то, как в людях живет Дух.

Этим занимался МХАТ всегда - и когда ставил Чехова после провала и улюлюкания в Александринке, и когда сочинял "На дне" с бомжами на Хитровке... Этим занимаемся и мы в XXI веке - исследованием героев Валентина Распутина из 70-х годов прошлого века или героев Водолазкина из XV века. Исследованиями фигур диктаторов, святых, крестьян, композиторов. И постмодернистских персонажей. И их тоже, Бузова - нам в помощь. Может, и мы ей пригодимся, время покажет.

Приходите на премьеру 11 и 12 июня... Посмотрите, какие красивые костюмы будут у Бэллы Шанталь...

Красоты, смысла и радости на всех хватит.

Взгляд худрука

Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель театра "Школа современной пьесы":

- Бояков - человек, создавший "Практику", запустивший "Пасхальный фестиваль", основавший "Золотую Маску", которая при нем реально отражала художественную ситуацию в российском театре, оказался талантливым профессиональным худруком. А главная задача худрука - привлечь людей в театр.

Конечно, можно привлекать зрителей, как это делают в театре Наций... Это способ простой, когда есть много денег: за дорого приглашать выдающихся режиссеров и сценографов мира, дорого платить за рекламу и за дорого продавать билеты платежеспособной публике, которая ходит на модных высокооплачиваемых артистов.

А Бояков делает по-другому. Он всеми возможными способами наполняет огромный театр с многочисленными сценическими площадками и большим залом на 1300 человек. Поэтому там читают стихи, поют советские песни, устраивают фольклорные концерты, читают современные пьесы, приглашают на роли популярных телеведущих - например, Леонида Якубовича, детей из хороших семей - например, Алику Смехову или Алису Гребенщикову, знаменитых артистов - например, Дмитрия Певцова или Андрея Мерзликина. Все время происходит нечто, что привлекает внимание зрителей.

И поэтому считаю, что ход с Бузовой - 100-процентная победа продюсера и худрука Боякова. Только посмотрите, как отреагировала пресса, как она оживилась! Издания, которые не писали про МХАТ Горького, телеканалы, которые не сделали репортажа ни с одной премьеры - кинулись на эту наживку, как глупые мыши на сыр. Мне все это очень знакомо. Никогда СМИ не уделяли столько внимания премьерам Любы Полищук, работам Алексея Петренко, спектаклям Альберта Филозова или недавно ушедшего Володи Качана, сколько посвятили их похоронам. Когда умерла прекрасная артистка нашего театра Анжелика Волчкова, ее некролог, опубликованный в "МК", получил за короткое время более 300 тысяч просмотров. И мы поняли, почему: фамилию Волчкова прочли как Волочкова. Впрочем, и живая Анастасия Волочкова, которую я когда-то позвал сыграть в "Пришел мужчина к женщине" (кстати, тогда я тоже огреб немало упреков в стремлении "хайпануть" на скандальном имени), привлекла к нам небывалое внимание СМИ.

При том, что в нашем театре трудятся девять народных артистов, а еще больше заслуженных, я нередко зову "непрофессионалов". Уже много лет у нас играет Борис Вайнзихер, энергетик, бизнесмен, не имеющий театрального образования. Играли журналисты - Андрей Максимов и Фекла Толстая, балерины - Людмила Семеняка и вышеупомянутая Волочкова. Как артист на нашу сцену выходил политик Владимир Жириновский.

Коль скоро сегодня Бузова вызывает такой невероятный интерес, я поздравляю коллегу с отличным маркетинговым ходом. Убежден, что сегодня реальное содержание персонажа намного интереснее того, чему научили артиста в "Щуке или "Щепке". Если режиссер способен предъявить этого персонажа, то он прав в своем выборе. И когда кто-то говорит, что в этой самой Бузовой нет никакого содержания, кроме 20 миллионов подписчиков в Instagram, рискну предположить, что это именно то, что в данном случае нужно создателям спектакля.

Ольга Бузова была приглашена на роль певички кабаре в спектакле "Чудесный грузин". Фото: Инна Шереметьева / "Комсомольская Правда"

Взгляд критика

Алена Карась, театральный критик:

- Небывалый по абсурдности случай. Обсуждать еще нечего, но вой стоит вселенский. Вот и мы высказались. Сати Спивакова, играющая в спектакле Кирилла Серебренникова, Дмитрий Быков, играющий в спектакле Дмитрия Крымова, Кристина Орбакайте, играющая в "Современнике"... Даже не буду продолжать перечень имен тех, кто, не будучи отмечен никакими профессиональными дипломами, играл на наших драматических сценах. Некоторые оказывались вполне убедительными, кто-то просто исполнял роль самого себя, кто-то оказывался на сцене более чем никем. Появление Ольги Бузовой на драматической сцене как минимум выполнит то, ради чего и было задумано: вызовет какой-то диковинный по своему идиотизму ажиотаж и привлечет публику, то есть деньги. Видимо, никакой иной элемент будущего спектакля не способен был сотрясти наши медиа, да и публику. Ни имя Ренаты Сотириади, устроившей в свое время дикий профсоюзный скандал в Театре на Таганке, ни имя драматурга Андрея Назарова. Ни даже, увы, намерение воспеть юные годы Иосифа Джугашвили, поистине "сложного человека". "Оля из Питера" - видимо, еще один "сложный человек": сыгравшая в борделе роль правильной девочки с традиционными моральными принципами, ставшая мега-звездой шоу-бизнеса, она наконец ступит на сцену, освященную именами Ефремова и Смоктуновского, Калягина и Дорониной. И все будут выть от негодования, или восторга. Задолго до премьеры.

Взгляд коллеги

Григорий Заславский, ректор ГИТИСа:

- Я не очень люблю конспирологические теории, но совершенно очевидно, что против Эдуарда Боякова ведется сознательная и организованная кампания по его увольнению. Допускаю, что те материалы, которыми оперируют люди, выражающие свое недовольство, могут быть справедливыми. Я даже не исключаю, что выявленные нарушения действительно были допущены. Но мне не нравится, когда меня вовлекают в чужую войну. Я выступаю в роли того человека, которого эта история с приглашением Бузовой вообще не возмущает. Но не для того, чтобы защитить Боякова, а, чтобы показать, что в этом нет ничего сверхъестественного.

Кто-то припомнил, как популярный певец Сергей Лазарев выступал на сцене Театра им. Пушкина. Но Лазарев закончил Школу-студию МХАТ и начинал работать в театре как драматический актер, но потом выбрал другую сцену. В формате приглашенной звезды на сцену МХТ им. Чехова по приглашению Олега Павловича Табакова в свое время вышла Рената Литвинова. Да, она звезда другого уровня и качества, но она тоже никакого отношения к Художественному театру не имела. Но Табаков не был героем ничьей войны, и никаких возмущений не было. А недавно мы вместе с Натальей Игоревной Селезневой обсуждали со Стасом Михайловым его возможное участие в одном драматическом проекте. И в этом нет ничего такого, если у популярного певца есть вкус и интерес к драматическому искусству. И я не согласен с теми, кто пишет, что Бузова отнимает работу у достойных артистов. Когда речь идет о том, чтобы Ольга Бузова сыграла саму себя, она не может ни у кого отнять эту роль. Другой вопрос, кто тот спонсор, который оплатит ее выступление.

Эдуард Бояков - профессиональный продюсер, знающий толк в пиаре. Ему досталось очень тяжелое наследство и пустые залы в театре. При всем моем преклонении перед Татьяной Васильевной Дорониной в этом театре собирала полные залы только она. И Бояков должен был сделать несколько сильных и резонансных продюсерских шагов. Этот шаг с Бузовой - точно резонансный. Если она еще и будет уместной в этом спектакле, то он выйдет победителем. Если в итоге спектакль окажется плохим, никакая Бузова его не спасет от художественного провала.

Между тем

Выступление Ольги Бузовой на фестивале в Волгограде привело к скандалу. А концерт ждали очень долго. Он должен был пройти в прошлом году, но по понятным причинам пришлось перенести.

"Есть риск, что западные артисты в мае до нас не доедут. Но костяк из российских артистов будет мощный. Это поп, рок и хип-хоп", - пообещал накануне выступления организатор фестиваля Денис Цуканов.

В числе приглашенных звезд была и Бузова. Эпатировать публику она начала еще до представления, выложив в "Инстаграме" свою несколько фривольную фотографию на фоне православного храма.

Уже на фестивале поклонникам пришлось ждать певицу долго. И многим показалось, что поведение артистки свидетельствовало о, скажем так, измененном состоянии сознания.

"Я не скрываю свой возраст: мне 35 лет. И я дура", - призналась Бузова со сцены. Разгоряченным незамысловатыми текстами песен фанатам звезда даже адресовала в танце непристойный жест: выставленный средний палец.

- Вот это она богиня! Она так выкладывается! - можно услышать на одном из видео восторженный девичий голос.

Но далеко не все столь высоко оценили выступление Ольги. Большинство комментариев в Сети показывают совсем иное отношение. "Это был фестиваль, большинство людей пришли не ради Бузовой. И во время ее выступления очень многие просто ушли", - отметила Мария Панфилова. "Просто кайфует от концерта, счастливая, завидую ей", - пошутил Николай Хакимов. "Мне стыдно, что такая гниль происходит в моем городе", - категоричен Рамиль Макаров.

- Пару сотен человек там было. Входной билет - 1900 рублей. Намного больше людей за забором стояли, не могли купить билет, - рассказал Константин Лапшин.

Подготовил Роман Мерзляков, Волгоград