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09.06.2021 20:54
Рубрика: Власть

Захарова оценила призыв Тихановской к санкциям против предприятий Беларуси

Текст: Алла Владимирова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала "невиданной подлостью" призыв бывшего кандидата на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской ввести санкции против основных белорусских предприятий.

"На этих предприятиях белорусы работают! Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт?!", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Дипломат предположила, что, возможно, американские санкции против белорусских предприятий уже готовы. И в этом случае США просто "нужен тот, кто от имени и по поручению озвучит "многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары".

"Подлость невиданная", - констатировала Захарова.

Напомним, ранее в среду, 9 июня, Тихановская, выступая в Конгрессе США, призвала ввести санкции в отношении ведущих предприятий Беларуси, в том числе "Беларуськалия" и Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

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