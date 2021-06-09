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Рубрика: Власть

Захарова оценила слова Зеленского о новой форме сборной Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины о форме сборной страны по футболу с изображением Крыма. Владимир Зеленский назвал экипировку для Чемпионата Европы особенной и умеющей шокировать.

Фото: AFP
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"А мы все слова подбирали. Правильно, особенную и шокирующую форму пошили для украинских футболистов", - написала российский дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Мария Захарова отмечала, что, поместив на футболки сборной изображение Крыма, Украинская ассоциация футбола фактически присоединила к российскому полуострову территорию Украины. Само же изображение Крыма на форме является ничем иным, как отчаянной художественной акцией. Отдельно дипломат отметила факт нанесения приветствия украинских националистов. По ее словам, это очередная попытка государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, ассоциирующийся у многих на Украине и за ее пределами с Украинской повстанческой армией (УПА запрещена в РФ), Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны.

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