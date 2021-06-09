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09.06.2021 22:29
Рубрика: В мире

Заключенным тюрем в Охлахоме выдадут компьютерные планшеты

Текст: Максим Макарычев
Заключенные тюрьмы американского штата Оклахома бесплатно получат компьютерные планшеты. Устройства будут включать в себя бесплатный контент, такой как тюремные правила, доступ к юридической библиотеке, некоторые книги, а также учебные пособия и материалы по самообразованию. У планшетов нет неограниченного доступа к интернету, сообщает NBC News.

Обычно заключенных, желающих получить образование или профессиональную подготовку, необходимо сопровождать в классную комнату или место проведения программы. Но теперь они могут получать эти услуги прямо на планшете, пояснил Майк Карпентер, начальник отдела технического обслуживания и операций департамента исправительных учреждений Оклахомы. Заключенный исправительного центра Норт-Форк Байрон Робинсон, который находится в тюрьме с 2005 года, когда был основан YouTube, сказал, что планшет стал для него настоящим откровением. "До сегодняшнего дня я даже не прикасался ни к одной из этих вещей, - сказал Робинсон. - На самом деле ошеломляет, как много эта штука может сделать".

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Исправительные учреждения штата также сканируют входящие письма и фотографии на планшет заключенного, уменьшая вероятность попадания контрабанды и позволяя узникам иметь доступ к большему количеству личных фотографий. Заключенные также могут платить за получение музыки, фильмов, игр и телевизионных программ, а также за отправку и получение сообщений, включая видеосообщения, своим семьям и обратно.

Контракт департамента исправительных учреждений Оклахомы с компьютерной компанией, в частности, позволяет взимать 75 центов за исходящие видеосообщения. Музыка может стоить до 1,99 доллара за песню или 14,99 доллара за альбом, а стоимость одной телевизионной серии фильма может варьироваться от 1,70 до 2,28 доллара.

Около 21 тысяч заключенных в настоящее время содержатся в тюрьмах штата, что делает этот план потенциально очень прибыльным для программистов. Департамент исправительных учреждений также имеет финансовую выгоду от соглашения, получая 3,5 миллиона долларов ежегодно от коммуникационной компании в течение первых пяти лет действия контракта и 3,75 миллиона долларов в течение следующих пяти лет.

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