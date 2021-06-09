Зарегистрироваться на портале госуслуг станет проще

Вводить данные СНИЛС и ИНН для регистрации на портале госуслуг будет не нужно: данные автоматически подтянутся из информационных систем Пенсионного фонда России (ПФР) и Федеральной налоговой службы (ФНС).

Такие законодательные изменения Минцифры разместило для общественного обсуждения.

Упрощения коснутся и процедуры подтверждения учетных записей иностранных граждан: сведения о документах, удостоверяющих личность, будут проверяться "проактивно", сразу после пересечения границы России. "Это откроет иностранным гражданам доступ к важным государственным сервисам еще до оформления ими СНИЛС и получения "подтвержденной" учетной записи", - пояснили в пресс-службе Минцифры.

Аккредитованные филиалы и представительства иностранных юрлиц смогут получить простую электронную подпись, которая позволит им совершать ряд действий на портале госуслуг и сделает более доступной получение подтвержденной учетной записи.