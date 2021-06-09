Завершение ПМЭФ-2021: Федерация креативных индустрий заявила о необходимости вступления в гонку креативных решений

Москва, 7 июня 2021 г.: Федерация креативных индустрий, которая объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и компании креативного бизнеса, приняла участие в трех панельных дискуссиях на ПМЭФ-2021 и организовала бизнес-завтрак совместно с журналом Forbes и Ассоциацией IPChain.

Важным событием 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме стала последняя панельная сессия "Экспорт идей, людей или продуктов? Есть ли место России в международной креативной гонке и можно ли превратить интеллектуальный потенциал нации в ликвидный актив глобальной экономики", где Федерация креативных индустрий подвела итог всей креативно-экономической повестки ПМЭФ-2021.

Эксперты обсудили вопросы креативной экономики, затронули модели организации рынка, где на текущий момент отсутствуют методики оценки и измерения сектора, а также нет регуляторных механик в области права интеллектуальной собственности. Спикеры сошлись во мнении, что в последние годы международная экономическая борьба сместилась в плоскость креативных и инновационных продуктов, производства и экспорта цифрового контента и управления интеллектуальной собственностью. Гонка креативных решений идет уже сейчас и России важно скорее подключиться к ней. Так, ПМЭФ-2021 позволил придать широкой огласке новую экономическую повестку и побудить участников рынка принять участие в развитии сектора креативных индустрий.

На сессии выступили Декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Председатель правления Федерации креативных индустрий, Александр Аузан; Главный экономист Международного финансового центра "Астана", Бауржан Бектемиров; Президент Группы компаний "Просвещение", Михаил Кожевников; Основатель и управляющий партнёр креативного агентства DPG Russia, вице-президент АКАР, Алена Кремер; Генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках, Илья Кретов; Председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям; Президент Ассоциации IPChain, Андрей Кричевский; Управляющий директор Flanders District of Creativity, Паскаль Кулс; Генеральный директор АНО "Национальный выставочный оператор", Дмитрий Михайлов. Модератором дискуссии выступил Генеральный директор Федерации креативных индустрий, Игорь Намаконов.

Андрей Кричевский, Председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям; Президент Ассоциации IPChain поделился своим видением масштабирования рынка креативных индустрий: "Система государственных заказов может поддерживать творцов, однако для креативных индустрий данный инструмент вряд ли будет эффективен. При этом бюджет нашей страны располагает средствами, которые можно направить на стимулирование развития новой экономики. Сделать это можно, в том числе, посредством государственных фондов, которые будут осуществлять венчурное или грантовое финансирование. Такой подход используется и в других странах, даже там, где есть избыток частного инвестиционного капитала. Также необходимо, чтобы государство обеспечило гарантии безопасности, особенно на стартовом периоде развития креативных предпринимателей - например, налоговые иммунитеты и льготы, и наладило эффективную инфраструктуру для защиты интеллектуальной собственности, которая является для нас основным активом."

Алена Кремер, основатель и управляющий партнёр креативного агентства DPG Russia, вице-президент АКАР, затронула и другие проблемы в сфере креативных индустрий: "Системная проблема отрасли, затрудняющая её развитие, заключается в том, что большинство креативных проектов умирает на этапе создания идеи. Связано это с нехваткой бизнес-компетенций у предпринимателей и отсутствием необходимых финансовых ресурсов. Банки не готовы кредитовать творцов под интеллектуальные права, так как не способны провести качественную оценку идей и потенциальных проектов. Решением этой проблемы может стать создание профессиональных экспертных сообществ и выстраивание взаимодействия "эксперты - бизнес - государство". Экспертные сообщества из профильных экспертов, единомышленников и практиков с высоким уровнем квалификации и опытом создания креативных продуктов должны стать местом, где можно приобрести все необходимые знания и навыки для развития бизнес-компетенций. Отдельной функцией таких сообществ должна стать сертификация проекта, подтверждающая его стоимость и перспективность для получения последующего финансирования".

Михаил Кожевников сделал акцент на необходимости развития у школьников предпринимательского мышления и знаний о сфере креативных индустрий: "Нам уже сейчас необходимо продемонстрировать школьникам те возможности, которые предоставляет креативная экономика. Рассказать о креативных индустриях, дать понять, что войти в них не так сложно, как кажется на первый взгляд. Это поможет будущим поколениям расширить возможности профессиональной и личной реализации. Просвещение решает эту задачу: вместе с ВЭБ.РФ и СБЕРом мы вошли в государственную программу строительства школ по концессии. Это будут школы нового типа, с современной образовательной средой, возможностями для учеников и педагогов развиваться ежедневно. На сегодняшний день школьные стандарты включают базовое содержательное ядро, на прохождение которого требуется максимум 40% всего времени. Остальные часы можно направить на развитие предпринимательского мышления, погружение в сферу креативных индустрий."

Паскаль Кулс на прямом включении из Бельгии поделился европейским опытом развития сектора экономики: "Творческий сектор очень важен и его благами мы пользуемся каждый день. В Бельгии 6,6% населения работают в креативных отраслях, что больше химического или автомобильного сектора рынка. 12% самозанятых во Фландрии трудятся в творческих сферах, и такая тенденция наблюдается не только в Бельгии, но и в целом во всей Европе. В Англии каждый час креативные индустрии приносят десятки миллионов фунтов. Евросоюз признает творческий сектор еще и потому, что индустрии влияют на развитие других сфер экономики. Так возникает кросс-индустриальное взаимодействие среди разных отраслей."

Дмитрий Михайлов добавил: "Россия на ЭКСПО-2020 в Дубае в своей повестке смещает внимание с технологий на человека, его творческий и интеллектуальный потенциал. Без этого источника технологии не смогут существовать. В этом году Россия будет представлена как мировой интеллектуальный и креативный центр, который экспортирует идеи в научном и в творческом секторах. На всемирной выставке ЭКСПО-2020 от нас будут ждать культурную программу, демонстрирующую современный пласт развития творческих индустрий. В реализации задуманного нам уже помогает Роскультцентр в лице директора учреждения, Марины Абрамовой."

Генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов отметил: "На eBay осуществляется порядка 250 млн поисковых запросов в день, а активных покупателей на площадке - 187 млн. Одним из путей развития для представителей креативных профессий я вижу экспорт. За последний год он сделал квантовый скачок: рынок вырос примерно на 42%, на сегодняшний день с помощью eBay экспортируют более 41 тыс. российских селлеров. Однако многие продавцы по-прежнему боятся выходить на новые рынки. Мы боремся с этими страхами, делая экспорт доступнее и проще. Наша мечта - чтобы экспорт был такой же привычной и рутинной историей, как для наших бабушек было получение пенсии на почте".

Также в рамках ПМЭФ-2021 прошел бизнес-завтрак ФКИ совместно с Forbes и Ассоциацией IPChain "Креативная экономика: диалог новой кросс-индустриальной реальности", где спикеры пришли к единому мнению, что сегодня люди живут в глобальном мире, где у креативных индустрий нет границ. Притягательность рынка постоянно растет и поэтому государству необходимо создавать все условия для его развития, а для этого нужна самоорганизация креативных индустрий и реформаторы.

О Федерации креативных индустрий

Федерация креативных индустрий объединяет ведущие профессиональные организации, творческие союзы и успешные компании креативного бизнеса. Ключевая деятельность ФКИ заключается в трансформации креативных индустрий в устойчивый сегмент национальной экономики, обеспечении диалога с государством и оказании системной поддержки всем субъектам рынка, определяющим развитие креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях.