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10.06.2021 18:33
Рубрика: Общество

16 российских вузов впервые попали в международный рейтинг QS

Текст: Мария Агранович

В опубликованный на днях международный рейтинг вузов QS впервые вошли 16 из 48 представленных там российских университетов.

Фото: Пресс-служба ТПУ
Томский политех улучшил позиции в международном рейтинге QS World University Rankings

Среди них Балтийский федеральный университет им. Канта, Московский городской педагогический университет, Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова, Тюменский государственный университет, РХТУ им. Менделеева, Финансовый университет при Правительства РФ и другие.

Напомним, инcтитуциональный рейтинг QS - один из самых значимых для вузовского сообщества, ведь основной критерий в нем - академическая репутация, другими словами, оценка вуза коллегами и международными экспертами.

"Попадание Московского городского педагогического университета в рейтинг - результат работы новой стратегии университета, - комментирует проректор по развитию МГПУ Кирилл Баранников. - В рейтинге QS один из самых весомых факторов - репутация. В последние годы наш университет вошел во многие крупные городские, российские и международные проекты. Это и запуск "Серебряного университета", одного из предвестников программы "Московское долголетие", и работа с городским мегапроектом "Московская электронная школа", и обсуждение примерных программ для школ, когда более 100 тысяч учителей стали соавторами одного из базовых документов для каждого учителя. В итоге авторитет, научные и проектные связи университета растут, что дает свой результат в рейтингах. Однако для нас это только начало. И не только в плане рейтингов, но и в плане еще более интенсивного роста. Тем более что университету действительно предстоит стратегический скачок к новой модели городского университета, главная задача которого - не только подготовка учителей, но создание и распространение новых социо-гуманитарных практик".

Строчка в рейтинге QS для Балтийского федерального университета - тоже не сиюминутный результат.

"Это итог планомерного развития вуза и его признания в мировом научном экспертном сообществе как передового научного и образовательного центра, - отмечает ректор БФУ им. Канта Александр Федоров. - Мы будем и дальше продвигать бренд вуза не только как классического университета, но и как крупного игрока, принимающего активное участие в жизни региона, страны и мира. Наша стратегическая задача - вхождение в топ-500 рейтинга QS".

Общество Образование Наука и образование Финансовый университет

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