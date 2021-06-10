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Рубрика: Общество

29 школьников победили в Школьной лиге чемпионата "CASE-IN"

Текст: Мария Набиркина
Подведены итоги соревнования Школьной лиги международного инженерного чемпионата "CASE-IN". Победителями стали 29 школьников из семи российских регионов.
Победитель конкурса макетов Руслан Зайкин, г. Кемерово, школа №93 . Фото: пресс-служба Инженерного чемпионата CASE-In Победитель конкурса макетов Руслан Зайкин, г. Кемерово, школа №93 . Фото: пресс-служба Инженерного чемпионата CASE-In
Победитель конкурса макетов Руслан Зайкин, г. Кемерово, школа №93 . Фото: пресс-служба Инженерного чемпионата CASE-In

Чемпионат "CASE-IN" − один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Финальные соревнования прошли в четверг в онлайн-формате. Всего в Школьной лиге этого сезона приняли участие около 800 школьников 3-10 классов.

"Соревнования для школьников прошли по двум направлениям - "Решение кейсов" и "Конкурс инженерных решений", но в этом сезоне мы продумали задания и для младших и средних школьников, - рассказал основатель и сопредседатель "CASE-IN" Артем Королев. - Ребята из 3-5 классов соревновались в творческом задании - конкурсе рисунков, а школьники 6-8 классов создавали макеты устройств или сооружений, имеющих отношение к топливно-энергетическим комплексам атомной промышленности".

Конкурс рисунков для самых юных участников проводился по двум темам: "Инженерные династии" и "Будущее энергетики и атомной промышленности". Победителями и призерами в младшей возрастной категории стали Кристина Салимова из Пыть-Яха, Амина Мингазова из Нижневартовска и Михаил Пешков из Барабинска.

В целом, дистанционный формат Школьной лиги позволил принять участие в соревнованиях ребятам из 59 регионов

"Свои решения конкурсных кейсов представили 16 команд из Кемерова, Гая, Ставрополя, Уфы, Сатки, Волжского, Зеленодольска и других городов России, - прокомментировал заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей Алексей Агафонов. - Всех призеров и чемпионов ждет заслуженный приз - дополнительные баллы ЕГЭ, которые помогут ребятам поступить в лучшие технические вузы России.

Среди учеников средней школы самые классные и продуманные макеты устройств или сооружений, создали Григорий Плаксин и Руслан Зайкин из Кемерова и Анна Кимбаровская из Челябинска.

Старшеклассникам пришлось сложнее: ни рисунков, ни макетов. На заключительном этапе нужно было защитить свои решения кейса "Секреты устойчивого развития Амурской области". Все серьезно: ребята оценивали влияние реального проекта - строящегося Амурского газохимического комплекса - на социальное развитие, экономику и экологическую обстановку региона.

Фото: Данил Тищенко
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Лучшими среди старших стали Константин Воротков, Максим Маханьков, Алексей Плешкань, Вероника Парамонова, Рустам Шангареев, Дарья Нагибина из Кемерово, Владислав Валиахметов, Максим Салиенко и Герман Роев из Нижневартовска.

Вместе с победителями в решении кейсов были объявлены и победители конкурса инженерных решений, в котором участвовал 231 школьник. Ребята изготавливали инновационные технические устройства для систем управления энергообъектами или объектами атомной промышленности, а также разрабатывали программные или графические интерфейсы к устройствам с применением дополненной реальности. Награды получили 14 школьников.

Победителей и призеров младших и средних классов ждут ценные призы и приглашения на профильные смены в детском летнем лагере. Старшеклассникам - свои бонусы: они получат от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 40 вузов-партнеров чемпионата. А еще - приглашение на летние профильные смены и визит на предприятие компании-партнера чемпионата.

Общество Образование

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