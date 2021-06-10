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Рубрика: Культура

Анализ ДНК помог раскрыть 1000-летнюю тайну викингов

Текст: Денис Передельский
Фото: National Museum of Denmark / AFP Фото: National Museum of Denmark / AFP
Фото: National Museum of Denmark / AFP

Междисциплинарная команда ученых провела анализ ДНК, извлеченной из останков множества викингов, и установила, что двое из них были родственниками. Эти люди погибли около 1000 лет назад в разных частях Европы.

Фото: iStock
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Как сообщает Phys.org, речь идет об останках, которые сейчас хранятся в Национальном музее Дании. Ранее никто и предположить не мог, что эти мужчины были родственниками. Исследование буквально помогло восстановить родственную связь спустя целое тысячелетие.

Дело в том, что один из викингов умер в Англии в возрасте около 20 лет. Он был похоронен в братской могиле в городе Оксфорде. Кстати, именно из Оксфорда его останки временно перевезли в Данию, чтобы провести исследование. Установлено, что этот воин погиб в XI веке от травм головы.

Другой умер в Дании. На момент смерти ему было уже за 50. Его кости хранят следы от многочисленных ударов, что позволяет предположить: это был опытный воин, который за свою долгую, по тем временам, жизнь принял участие в множестве сражений.

Родство этих людей ученым удалось установить практически случайно. Они проводили ДНК-картирование скелетов эпохи викингов - с VIII по XII века. Всего были исследованы останки около 150 человек, найденные в разных местах. Цель заключалась в том, чтобы проследить пути передвижения викингов по Европе.

Фото: www.news.cn
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В ходе анализа археологи случайно и определили, что погибшие в Англии и Дании викинги происходили из одной семьи. Так получилось, что они были разлучены на протяжении 1000 лет, а теперь воссоединились в стенах Национального музея Дании.

"Это большое открытие, потому что теперь мы можем отслеживать перемещения викингов в пространстве и времени через призму семейных связей", - говорит музейный археолог Жанетт Варберг.

Известно, что датские викинги периодически вторгались в Шотландию и Англию с конца VIII века. Исследователи предполагают, что младший из двух опознанных мужчин мог быть убит во время одного из таких набегов.

На это указывает то, что его останки были обнаружены в братской могиле. При этом ученые отсылают к указу английского короля Этельреда Второго, который командовал английскими войсками в 1002 году. Этот указ гласил, что все датчане в Англии должны быть убиты.

Добавим, что степень родства двух викингов ученым пока установить не удалось. Это могли быть как сводные братья, так и дедушка с внуком или дядя с племянником.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука

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