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Рубрика: Digital

Apple запустит подписку на подкасты 15 июня

Текст: Иван Черноусов
Фото: AP Photo/Matthias Schrader Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Глобальный запуск подписки на подкасты состоится на следующей неделе. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на представителей компании.

Фото: iStock
В Apple Music стала доступна музыка в наивысшем качестве

Впервые платную подписку на подкасты анонсировали 20 апреля. Тогда было объявлено, что подписка позволит слушать подкасты без рекламы, а ее обладатели получат ранний доступ к эксклюзивному контенту. Пользователи "яблочных" устройств смогут купить либо одиночную подписку, либо семейную на шесть человек.

Для авторов контента будет создана программа Apple Podcasters. Через нее авторы подкастов смогут управлять монетизацией своих выпусков. Доступ к программе стоит 19,99 долларов в год (1444 рубля). Отмечается, что в первый год комиссия для создателей подкастов будет 30%, а далее - 15%.

"Apple Podcasts - самая популярная площадка для прослушивания подкастов по нашему опыту (там нас слушают 50% от всей нашей аудитории)", - говорит Евгения Лампадова, основатель коммуникационного агентства "ЛАМПА". - С одной стороны, новая функция найдет своих пользователей в силу популярности платформы. С другой стороны, учитывая количество платных подписок и платформ, которые дают доступ к разного плана контенту, успех в России такого подхода в короткой перспективе маловероятен".

По ее мнению, российский рынок перегружен всевозможными подписками, и потребитель начинает все тщательнее относиться к их содержанию и количеству, так как за них ежемесячно списываются деньги с его счета.

"Дополнительный способ монетизации контента может вызвать бум непрофессионального контента: с мизерной полезностью и обилием нелепых рекламных интеграций. Возможно, что дополнительный источник спонсирования поможет подкастам поддерживать создание контента на регулярной основе. Однако подкасты с именем и широкой аудиторией, например, Куджи Каргинова и Коняева существуют за счет средств от рекламных контрактов, размеры которых несоизмеримы с их гипотетической выручкой от Apple Podcasts. В среднем сегодня подкаст может приносить от 10 до 100 тысяч рублей в месяц", - заключает специалист.

Создание бесплатных подкастов, которые нравятся людям - это отличная возможность набрать аудиторию и делать рекламные интеграции, говорит Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. "Если канал из бесплатного резко станет платным, то у него потеряется часть аудитории, и есть вероятность, что это будет большая часть слушателей. Поэтому тем, кто планирует включить монетизацию, лучше хорошо подумать, чтоб не растерять аудиторию", - добавляет он.

Digital Технологии Компании Информационные технологии Apple

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