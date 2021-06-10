Армения по соглашению с ЕС откажется от названия "коньяк" за 3 миллиона евро

На заседании правительства Армении 10 июня было одобрено соглашение с ЕС о финансовой поддержке Армении со стороны Брюсселя в размере 3 миллионов евро за отказ от маркировки "коньяк" на алкогольной продукции. Бренд коньяк защищается Евросоюзом как название французской провинции. Кстати, та же судьба ждет и шампанское.

Само соглашение о постепенном отказе армянских компаний - производителей коньяка от такой маркировки было подписано еще в ноябре 2017 года. Это обязательство вошло в дорожную карту реализации соглашения между ЕС и Арменией "О всеобъемлющем и расширенном партнерстве".

Окончательно отказаться от названия коньяк армянские производители должны будут к 2043 году, но производить новые партии алкоголя под названием коньяк станет запрещено уже с 2032 года, после чего до 2043 года Армения должна будет распродать старые запасы.

Для того, чтобы армянские производители могли придумать новое определение алкогольного напитка вместо слова "коньяк" и для поддержки популяризации нового бренда ЕС выделяет 3 миллиона евро.

В настоящее время армянский коньяк экспортируется в страны Европы как бренди, а в страны ЕАЭС - как коньяк.