Авиакомпании РФ увеличили в мае перевозку пассажиров в девять раз

Российские авиакомпании в мае 2021 года перевезли 8,78 млн пассажиров, что в 9,2 раза больше по сравнению с маем 2020 года, следует из данных Росавиации.

По оперативным данным, пассажирооборот в мае составил 17,8 млрд пассажиро-километров. Всего с января по май было перевезено 32,96 млн пассажиров. Это на 32% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

В частности, авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки в мае в 7,8 раза, до 1,61 млн пассажиров, авиакомпания "Сибирь" - в 5,5 раза, до 1,54 млн пассажиров. Авиакомпания "Победа" в мае этого года перевезла 1,24 млн пассажиров. В мае 2020 года перевозчик приостанавливал свою деятельность.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" перевезла в мае 2021 года 760,9 тысячи пассажиров, в 18,3 раза больше по сравнению с маем 2020 года. Авиакомпания "России" перевезла 742,2 тысячи пассажиров, в 9,9 раза больше, чем в 2020 году.