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Рубрика: В мире

Байден и Джонсон подписали новую Атлантическую хартию

Текст: Максим Макарычев
Президент США Джо Байден и британский премьер-министр Борис Джонсон подписали в четверг новую Атлантическую хартию, созданную по образцу соглашения 1941 года, в которой очерчены восемь ключевых областей, где планируют сотрудничать Лондон и Вашингтон. Документ было согласован двумя лидерами во время двусторонней встречи в четверг в местечке Карбис-Бэй на юго-западе Англии, накануне саммита G-7 ("Большой семерки"), который начнется в пятницу.
Фото: TOBY MELVILLE / AFP / POOL Фото: TOBY MELVILLE / AFP / POOL
Фото: TOBY MELVILLE / AFP / POOL

В обновленной хартии, принятой во время первой поездки Байдена за границу в качестве американского президента, говорится, что она основывается на "обязательствах и чаяниях, сформулированных восемьдесят лет назад, подтверждает нашу неизменную приверженность поддержанию наших непреходящих ценностей и защите их от новых и старых проблем". Эти обязательства включают защиту демократии, подтверждение важности коллективной безопасности, обеспечение справедливой и открытой глобальной торговой системы, говорится в документе. Выступая впоследствии перед журналистами, Байден пояснил, что у него была "очень продуктивная встреча" с Джонсоном. Он отметил, что они обсудили "амбициозные" цели в отношении изменения климата. Президент также сказал, что во время встречи они с Джонсоном беседовали об "общих жертвах" военнослужащих двух союзнических стран, принесенных в Афганистане, сообщает NBC News.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Вашингтон и Лондон обязались бороться с ключевыми современными проблемами и вызовами, такими как киберугрозы и изменение климата, а также положить конец пандемии. По соглашению, Байден и Джонсон будут работать над тем, чтобы как можно скорее возобновить воздушное сообщение между США и Британией. Они планируют создать новую рабочую группу по путешествиям, которая будет давать рекомендации по безопасному возобновлению международных поездок. "Многие люди в Великобритании и США не могут видеться с семьей и друзьями более 400 дней из-за ограничений на поездки из-за коронавируса, - заявили в офисе Джонсона. - Целевая группа будет работать над изучением вариантов возобновления путешествий между Великобританией и США и обеспечением тесного обмена мнениями и опытом между двумя странами в отношении международной политики в отношении путешествий". Стороны обязались помочь положить конец пандемии во всем мире и договорились о совместной работе над геномным секвенированием, а также обзором штаммов коронавируса. Они также согласились с новым планом, который поможет устранить препятствия, с которыми сталкиваются британские технологические компании при работе с американскими коллегами.

Базовая Атлантическая хартия была подписана президентом Франклином Рузвельтом и премьер-министром Уинстоном Черчиллем в 1941 году с изложением их целей на период после Второй мировой войны. Офис Джонсона охарактеризовал ее как "один из величайших триумфов отношений между Великобританией и США, которая сделала больше, чем любое другое соглашение, чтобы сформировать мировой порядок, непосредственно ведущий к созданию ООН и НАТО".

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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Вместе с тем, отмечают комментаторы, во время первой встречи Байдена и Джонсона возникли признаки напряженности. И хотя Атлантическая хартия представляет собой последнюю главу в "особых отношениях" между Вашингтоном и Лондоном, британское правительство заявило на этой неделе, что Джонсону не нравится этот термин. Его помощник сказал, что премьер-министр посчитал фразу "особые отношения" в соглашении лишней. Вдобавок, совместное заявление двух лидеров было несколько омрачено тем, что Белый дом буквально накануне встречи предупредил Джонсона "не позволять Brexit угрожать миру в Северной Ирландии".

Британский премьер-министр был главным инициатором выхода своей страны из Европейского Союза, против чего всегда выступал Байден. Американский президент, имеющий ирландские корни, относится к числу тех, кто обеспокоен тем, что Brexit разжигает межрелигиозную напряженность в Северной Ирландии. Десятилетний конфликт между в основном католическими "националистами", которые хотят воссоединения Северной Ирландии с Ирландской Республикой, и протестантскими "профсоюзами", которые хотят, чтобы этот регион оставался частью Британии, был улажен мирным соглашением 1998 года, названным Страстной пятницей. Brexit усложнил его выполнение, потому что он меняет сложные правила торговли и угрожает разрушить хрупкое равновесие между двумя соперничающими сообществами Северной Ирландии. В Вашингтоне заявили, что президент Байден "совершенно ясно выразил свою твердую веру в Соглашение Страстной пятницы как основу для мирного сосуществования в Северной Ирландии", а "любые шаги, которые ставят его под угрозу или подрывают его, не будут приветствоваться Соединенными Штатами".

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