Британские ученые узнали, почему некоторые люди бессимптомно переносят COVID-19

Немалая часть людей, инфицированных коронавирусом, переносят болезнь бессимптомно или в очень легкой форме. Как оказалось, в этом "виноват" ген HLA-DRB1*04:01. Его обнаружили ученые из Университета Ньюкасла, сравнивая ДНК людей, которые тяжело переболели COVID-19, и тех, у кого не было никаких симптомов.

Как отмечается на сайте университета, это первое явное доказательство генетической устойчивости некоторых людей перед коронавирусом. С учетом того, что распространенность того или иного гена тесно связана с географией проживания людей, британские ученые сделали вывод, что значительная часть населения Северной и Западной Европы, с большой долей вероятности, может перенести коронавирус бессимптомно.

Однако такая защита от тяжелого течения болезни не означает, что человек не сможет быть переносчиком вируса. Они по-прежнему смогут заражать других людей, предупреждают ученые.

Отмечается, что поскольку исследование проводилось на довольно ограниченной территории в северо-восточной Англии, требуется расширить охват, чтобы подтвердить выводы британских ученых. Предполагается, что могут быть и другие гены, действующие подобным образом.