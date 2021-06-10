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10.06.2021 22:20
Рубрика: В мире

Число жертв ракетного обстрела Мариба в Йемене выросло до восьми человек

Текст: Константин Волков

В результате обстрела баллистическими ракетами города Мариб в центральном Йемене 10 июня убиты 8 человек, пострадали 27, сообщает йеменское информагентство SABA.

Фото: AFP
Два мощных взрыва прогремели в йеменском городе Мариб

Для атаки были использованы две баллистические ракеты и два заминированных беспилотника. Обстрел был произведен повстанцами-хуситами (движение "Ансар Аллах"), воюющими с правительственными войсками и с международной коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Как сообщают йеменские СМИ, когда после взрыва ракет в центре Мариба на рынке, в жилых кварталах, а также в женской тюрьме, на место прибыли кареты скорой помощи, то их атаковали дроны со взрывчаткой.

Вооруженный конфликт между правительственными силами и формированиями повстанцев-хуситов продолжается в Йемене с 2014 года. В стране насчитывается около трех миллионов внутренних беженцев, порядка 80 процентов населения нуждаются в гуманитарной помощи.

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