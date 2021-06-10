Что будет с рублем после заседания Банка России

Виталий Громадин, старший аналитик "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- В пятницу Банк России в очередной раз будет решать судьбу ключевой ставки. Инфляционное давление, в мае достигшее уровня 6% в годовом выражении, практически не оставляет сомнений в том, что ключевая ставка 11 июня будет повышена на 0,5 п.п., до 5,5%. В целом рынки уже заложили такой сценарий, поэтому вряд ли стоит ожидать всплеска волатильности в рублевых активах. С фундаментальной точки зрения рост ставок в экономике является позитивом для рубля. Краткосрочно это может также оказать рублю определенную "эмоциональную" поддержку.

Между тем, основными факторами поддержки рубля остаются ценовой рост нефти и сокращение геополитического дисконта в свете приближения саммита президентов России и США. Прогнозы по спросу и стоимости "черного золота" улучшаются, при этом уверенность рынков в скором возвращении иранской нефти на мировой рынок в последние дни несколько снизилась. Это помогло нефтяным ценам продолжить подъем в направлении $73 за барр. В свою очередь пара рубль-доллар в середине недели впервые с июля 2020 года протестировала рубеж 72.

По нашему мнению, при сохранении текущих уровней в нефти, снижении геополитических рисков и умеренно оптимистичных общерыночных настроений краткосрочно российская валюта может продолжить укрепление в направлении 71,5 за доллар и до 87,5 за евро. Однако потенциал укрепления рубля, на наш взгляд, может быть сдержанным, потому что глобальный аппетит к рисковым активам уже в ближайшие дни может испытать волну охлаждения.

Источником опасений инвесторов является инфляционный всплеск, который наблюдается во всем мире, не только в России. Свежий пример - опубликованные в среду данные по росту цен производителей в Китае, которые в мае росли максимальными темпами с 2008 года (9%). Активное восстановление экономик после коронакризиса привело к усилению спроса на сырье и, соответственно, заметному разгону мировых цен на энергоносители, сталь и др. Так, индекс товарных цен Bloomberg Commodity с начала года вырос более чем на 20%, значительная часть этого подъема пришлась на последние полтора месяца.

10 июня данные по инфляции за май опубликуют в США. Вполне вероятно, что инфляционный маркер останется на повышенном уровне, а это (даже несмотря на неуверенность восстановления американского рынка труда) может вновь активизировать опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США раньше базовых рыночных ожиданий. Как правило, в таких случаях усиливается доллар, а это, естественно, транслируется в давление на валюты развивающихся стран и сырьевые котировки.

Таким образом, по нашим оценкам, в краткосрочной перспективе курс рубля к доллару может формироваться в диапазоне 71,5-73,5, к евро - 87,5-89,5.