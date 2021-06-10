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10.06.2021 20:10
Рубрика: Культура

Еще один рекорд "Кино"

День краудфандинга отпраздновали в России
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
Именно краудфандинг отражает отношение людей к музыке и песням точнее любых хит-парадов. Потому что благодаря ему меломаны могут теперь сотрудничать с любимыми артистами и группами напрямую - без посредничества рекорд-компаний и магазинов. Получается надежнее и выгоднее - как для музыкантов, так и для их поклонников. Да и создавался краудфандинг для того, чтобы победить пиратство в интернете.

Система, появившаяся в России девять лет назад благодаря компании Planeta.ru, простая - исполнитель объявляет о намерении записать альбом, снять фильм или написать книгу. И просит поклонников поддержать затею, внеся свой вклад. "Алиса" минимальный взнос, например, оценила в один рубль. Те, кто давали суммы больше, эксклюзивно получали потом новый диск, который не поступал в магазины. А еще билеты на концерт, сувениры, автографы, плакаты, возможность встретиться с артистами и сделать сэлфи.

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В итоге на выпуск альбома "Посолонь" в 2019 году "Алиса" собрала 17 миллионов 402 тысячи 600 рублей. И это до сих пор рекорд в России. Первоначальный тираж группе потом пришлось даже допечатывать!

А в 2020 году по той же схеме "ЧайФ" записал и выпустил диск "Оранжевое настроение-III" - поклонники перечисли в общей сложности 2 182 940 рублей. На диск "Люмена" "Покажите солнце", скинувшись, нашли уже 3 368 543 рубля... А пауэр-металлисты из "Эпидемии" благодаря краудфандингу и собранной сумме в 1 851 624 рубля впервые записали свои знаменитые рок-оперы "Эльфийская Рукопись" и "Легенда Ксентарона", издав их на виниле.

Причем лимитированным тиражом в 300 копий, с ручной нумерацией экземпляров... И потом каждый из меломанов получил от своих любимых групп эти альбомы в нужном для себя формате (CD, винил или цифровая загрузка), автографы, сувениры, плакаты...

Кстати

В 2021 году лидирует "Кино". На выпуск альбома "Кино в Севкабеле" меломаны не пожалели 9 миллионов 432 тысячи 20 рублей.

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым

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