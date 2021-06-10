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10.06.2021 06:50
Рубрика: Общество

Диетолог назвала подходящее время для кофе

Текст: Михаил Русин

Специалисты считают, что распространенная привычка пить кофе натощак или сразу после еды не принесет пользы организму.

Фото: iStock
Физиологи опровергли популярный миф о кофе

Как рассказала радио Sputnik диетолог Маргарита Королева, кофе может нарушить процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций, которые необходимы для здоровья мужчин и женщин. Поэтому эксперт посоветовала пить кофе между основными приемами пищи, минимум за полчаса до еды или через час после.

"В таком случае вся полезная составляющая кофе будет работать, не нарушая минерального баланса в организме человека", - говорит диетолог.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обращаться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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