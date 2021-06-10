Дмитрий Медведев поставил "Единой России" задачу на выборах в Госдуму

У "Единой России" есть все для уверенной победы на выборах в Госдуму, считает председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Уже на следующей неделе, 19 июня, на съезде "ЕР" предстоит утвердить список своих кандидатов и принять предвыборную программу. Одним из важных этапов подготовки к партийному форуму стало совместное заседание высшего и генерального советов "Единой России", которое состоялось в среду.

"Впереди у всех непростая избирательная кампания, но в то же время у нас есть все, чтобы одержать уверенную победу над нашими оппонентами", - сказал Медведев. По его мнению, базовые ценности партии "близки и понятны практически каждому, на практике - это забота о социальном благополучии человека, эффективная экономическая политика, уважение к личности, ответственность перед избирателями". "Мы умеем воплощать в жизнь решения, которые стоят перед нашей страной и соответствуют задачам, которые затрагивают интересы абсолютного большинства людей, принимаются для них и вместе с ними", - отметил председатель "ЕР".

Партия должна быть готова к политической борьбе и критике со стороны оппонентов. "Нас же никто с вами щадить не будет в ходе политической кампании, политической борьбы. Будут говорить: это не сделали, это плохо, этим мы недовольны. Проблем всегда много", - предупредил Медведев. По его словам, "жизнь так устроена, что все забывается" - даже те важные решения для огромного числа граждан, которые партия принимала.

"Достижений очень много. И вот о них нужно без всякого стеснения рассказывать нашим гражданам, напоминать, как было еще совсем недавно", - поручил Медведев своим коллегам. Сам он также подробно перечислил результаты работы "ЕР" за последние пять лет. Одно из главных достижений, по его мнению, это то, что партия в отличие от других политических сил в прошлом году не ушла во время пандемии на самоизоляцию и направила все ресурсы на помощь людям и принятие необходимых законов.

Партия должна быть готова к политической борьбе и критике со стороны оппонентов

В целом за последние годы на счету у "ЕР" - меры по улучшению демографии в стране, поддержка малообеспеченных семей с детьми, увеличение пособий семьям с детьми, доплаты классным руководителям, организация горячего питания младшеклассникам, увеличение количества бюджетных мест в вузах, защита дольщиков, налоговые льготы и налоговая амнистия для малого и среднего бизнеса и многое другое. Программа, с которой "Единая Россия" выступала на прошлых выборах в 2016 году, выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет, уверен Медведев. Теперь нужно закончить работу над новой программой, которяа должна стать по настоящему народной и выйти с ней на съезд.

Говоря о будущем "ЕР", Медведев подчеркнул, что партия "никогда не закончит, как КПСС". "Потому что мы отвечаем перед людьми", - объяснил Медведев. Политик напомнил, что КПСС "ни перед кем не отчитывалась - во всяком случае, в законодательном плане, являлась основой общества" и на выборах "практически ни с кем не конкурировала". "А мы каждый раз подтверждаем свое право на управление через выборные процедуры", - заметил председатель "ЕР".