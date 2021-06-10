Доктор Румянцев поддержал предложение профсоюзов проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

Главный детский онколог-гематолог, Александр Румянцев поддержал требование профсоюзов об индексации пенсий работающим пенсионерам. Ранее председатель ФНПР Михаил Шмаков обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам.

Румянцев считает недопустимой ситуацию, при которой поручение Президента об индексации не выполняется. "Требование об индексаций пенсий абсолютно оправданно. Повышение пенсии является социальной гарантией и прописано в Конституции. На фоне растущей инфляции лишать работающих пенсионеров части пенсии недопустимо", - заявил основатель Центра им. Д.Рогачева Александр Румянцев.

Румянцев также выступает за предоставление пенсионерам бесплатного санаторно-курортного лечения и обеспечение их бесплатными лекарствами.

Как считает председатель ФНПР Михаил Шмаков, затянувшаяся пауза с исполнением поручения Президента РФ о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение многих тысяч пенсионеров. На данный момент Правительство РФ не одобрило ни один из законопроектов и при этом не внесло свой вариант.