Дополнение в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
32. Zentrum fr die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС") (ФРГ) (распоряжение Минюста России от 02.06.2021 N 600-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 26.05.2020);
33. Forum Russischsprachiger Europer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ") (ФРГ) (распоряжение Минюста России от 02.06.2021 N 601-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 26.05.2020);
34. Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО") (ФРГ) (распоряжение Минюста России от 02.06.2021 N 602-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 26.05.2020).
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