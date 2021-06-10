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10.06.2021 09:46
Рубрика: Власть

"Единая Россия" предложила механизм регулирования вредных выбросов в городах

Текст: Татьяна Замахина
Для промышленных городов и агломераций установят предельно допустимые объемы содержания вредных веществ в воздухе, а в случае превышения будут требовать от них сокращения выбросов. Это предполагает законопроект, который внесла в Госдуму партия "Единая Россия".

О внесении сообщили в партийной пресс-службе.

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Парламентарии считают, что регулирование выбросов в городах с загрязненным воздухом позволит снизить вред окружающей среде от предприятий и транспорта.

Пока что квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в 12 городах - это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Они должны к 2024 году снизить объем вредных выбросов на 20%.

Принятие поправок, как сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, позволит расширить эту практику на все города с сильным или очень сильным уровнем загрязнения воздуха. Это еще несколько десятков населенных пунктов, которые могут войти в список. Его расширением должно будет заняться правительство РФ.

Профильный комитет Госдумы рассчитывает рассмотреть документ на заседании 11 июня.

"Таким образом, будет выполнено поручение президента о расширении эксперимента по квотированию выбросов и применению сводных расчетов, а города получат возможность решить проблему экстремальной нагрузки на атмосферный воздух", - резюмировал глава комитета.

Наряду с Бурматовым, инициаторами поправок выступили секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев, а также сенаторы Татьяна Гигель и Алексей Майоров.

Предлагаемые "Единой Россией" изменения стали ответом на обращения людей, уточнили в партии. Также вопрос о расширении списка городов-участников федерального проекта "Чистый воздух" обсуждался на стратегической сессии партии "Экология", которая прошла 5 июня в Ленинградской области. Предложение поддержал председатель ЕР Дмитрий Медведев.

Власть Работа власти Госуправление Общество Экология Партии "Единая Россия"

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