Эксперт назвал стоимость вакцинных туров в РФ для иностранцев

Стоимость вакцинных туров на 21 день, без учета авиаперелета, может составлять 1,5-2,5 тысячи долларов. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко в кулуарах финала конкурса "Мастера гостеприимства" в Нижнем Новгороде.

Как рассказал Осауленко в беседе с ТАСС, по самым скромным подсчетам РФ сможет принять несколько десятков тысяч человек до конца года. Обращения от иностранных граждан, желающих получить прививку от коронавируса в России, уже поступают.

Во время выступления на ПМЭФ 4 июня президент Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос об организации платной вакцинации для иностранцев до конца месяца.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что просьбы от иностранных граждан стали поступать еще в феврале. Были запросы на организацию туров для вакцинации из стран Европы, Юго-Восточной Азии, и других регионов мира.