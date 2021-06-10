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Рубрика: Экономика

Эксперт назвал стоимость вакцинных туров в РФ для иностранцев

Текст: Евгения Думанская
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Стоимость вакцинных туров на 21 день, без учета авиаперелета, может составлять 1,5-2,5 тысячи долларов. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко в кулуарах финала конкурса "Мастера гостеприимства" в Нижнем Новгороде.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Как рассказал Осауленко в беседе с ТАСС, по самым скромным подсчетам РФ сможет принять несколько десятков тысяч человек до конца года. Обращения от иностранных граждан, желающих получить прививку от коронавируса в России, уже поступают.

Во время выступления на ПМЭФ 4 июня президент Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос об организации платной вакцинации для иностранцев до конца месяца.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что просьбы от иностранных граждан стали поступать еще в феврале. Были запросы на организацию туров для вакцинации из стран Европы, Юго-Восточной Азии, и других регионов мира.

Экономика Туризм Общество Здоровье Компании Туризм Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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