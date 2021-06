Еще один продюсерский проект Александра Роднянского, фильм "Где Анна Франк?" израильского режиссера Ари Фольмана, включен в официальную программу 74-го Каннского международного кинофестиваля. Это единственный анимационный фильм в официальной фестивальной селекции в этом году - мировая премьера состоится в зале Lumiere, вне конкурса (The Official Selection, Out of Competition).

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости