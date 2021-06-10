Еще один продюсерский проект Александра Роднянского, фильм "Где Анна Франк?" израильского режиссера Ари Фольмана, включен в официальную программу 74-го Каннского международного кинофестиваля. Это единственный анимационный фильм в официальной фестивальной селекции в этом году - мировая премьера состоится в зале Lumiere, вне конкурса (The Official Selection, Out of Competition).

Информацию о добавлениях в официальную программу этого года Каннский кинофестиваль разместил сегодня на сайте. Других проектов, имеющих отношение к России, нет. Ранее было объявлено, что в программу "Особый взгляд" 74-го Каннского кинофестиваля вошла лента "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского.

О фильме "Где Анна Франк?" (Where Is Anne Frank?) на данный момент известно, что это анимационная драма Ари Фольмана. В основе сюжета - знаменитый дневник Анны Франк, еврейская девочка вела его, скрываясь в убежище в Амстердаме в период нацистской оккупации. В нем она делилась переживаниями со своей воображаемой подругой. И вот, спустя десятилетия, в современной Европе со страниц хранящегося в музее дневника сходит, оживая, девочка. Та самая, придуманная одинокой Анной Франк подруга...

"Для меня рассказать об Анне Франк, экранизировать ее историю - фантастическая возможность и одновременно с этим вызов, потому что, как мне кажется, сегодня миру необходимо еще одно напоминание, в художественной форме в том числе, чтобы сохранить память о тех страшных днях и передать ее молодым поколениям", - говорит Ари Фольман (цитируется по релизу, присланному в "РГ").

"В 2008 году в конкурсе Каннского фестиваля я увидел фильм Ари Фольмана "Вальс с Баширом" и был абсолютно поражен остротой содержательного высказывания и уникальностью художественного взгляда, - комментирует продюсер Александр Роднянский. - Фильм представлял собой редчайшее сочетание дневниковой документалистики от первого лица и игрового кино, решенное языком анимации. Личное высказывание о войне в Ливане 1982 года, психологической травме и попытке с ней справиться. Номинация на "Оскар" и выигранный "Золотой глобус" сделали этот фильм международно известным. Я пересматривал его много раз и всегда мечтал о сотрудничестве с Ари, режиссером редкого дарования. И бесконечно рад, что стал частью проекта "Где Анна Франк?". Мне кажется, получился удивительный художественный проект, актуальный и глубокий, тонко объединяющий вызовы сегодняшнего дня с самыми темными страницами недавней истории".