Фильмы "Герда", "Мой папа не подарок" и "Ряд 19" выйдут в 2021 году

Телевизионная компания "Ред Медиа" отметила свой 15-летний юбилей громкой новостью. Генеральный директор Роман Столярский на деловом завтраке объявил о новой линии бизнеса - инвестициях в российское кино. Названы три картины разных жанров, которые выйдут в прокат уже в 2021 году: драма "Герда", новогодняя комедия "Мой папа не подарок" и триллер "Ряд19".

Расскажем о фильмах подробнее. "Герда" (режиссер Наталья Кудряшова) выйдет на широкие экраны осенью. Это история провинциальной девушки, которая пытается выбраться из бесперспективной жизни на периферии - днем она учится, а по ночам танцует в местном стриптиз-клубе, чтобы обеспечивать себя и маму. Несмотря на жестокий мир вокруг - девушка верит в свою мечту. В ролях: Анастасия Красовская, Юра Борисов, Юлия Марченко.

Триллер "Ряд 19" появится в кинотеатрах тоже осенью. Молодая женщина-врач Катя вместе с 6-летней дочерью в страшную непогоду летит ночным рейсом, который оборачивается чередой леденящих кровь событий. В полупустом салоне самолета одна за другой начинают происходить необъяснимые смерти пассажиров. Теряя границы реальности, героине предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства. В главных ролях: Светлана Иванова, Марта Тимофеева, Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Вита Корниенко.

Кадр из фильма "Герда". Фото: ГПМ КИТ

Семейная новогодняя комедия "Мой папа не подарок" выйдет зимой. Это история о приключениях папы и сына, которым предстоит преодолеть немало трудностей для исполнения их заветных желаний в канун Нового года. В главных ролях: Тимофей Трибунцев, Ольга Медынич, Никита Табунщик, Полина Гухман, Максим Лагашкин, Алексей Кравченко.

"Сегодня жизненно необходимо бороться за право "первого окна" на телевидении, чтобы оставаться интересным зрителю. При этом мы конкурируем не только с такими же тематическими каналами, но и эфирными каналами, и с цифровыми платформами. Кроме этого, мы рассматриваем инвестиции в кино как коммерчески успешное направление. К слову, хоррор "Ряд 19" еще до конца не готов, но уже международные продажи окупили инвестиции, которые в него были вложены. Во второй этап инвестиций войдут около пяти проектов, которые мы разрабатываем совместно с компанией "Централ Партнершип", о них мы объявим позже", - пообещал Роман Столярский.