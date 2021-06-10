Финансист назвал лучшее время для покупки долларов и евро

При выборе оптимального момента для покупки валюты надо оценивать риторику Федеральной резервной системы США (ФРС). Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.

По его словам, позиции доллара могут укрепиться ко всем валютам, если ФРС к концу года начнет озвучивать планы по ужесточению денежно-кредитной политики.

В Европе же монетарная политика остается предельной мягкой, а уровень инфляции ниже, чем в США, отметил эксперт. "Вероятность, что европейцы начнут "закручивать гайки", ниже", - уточнил он.

Верников напомнил, что в четвертом квартале будет сезонное укрепление рубля из-за больших объемов поступления экспортной выручки. Кроме того, российская валюта будет укрепляться из-за ожидаемого роста цен на нефть на фоне восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. В этот период, по мнению аналитика, доллар будет стоить 70-71 рубль, а евро - около 87.