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Рубрика: Экономика

Не сорвать гайки

Глава минпромторга рассказал о сдерживании цен и трехмесячном запасе масок
Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
Минпромторг отслеживает готовность торговых сетей не допустить дефицита и роста цен, для этого будет расширять практику долгосрочных прямых контрактов с производителями. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на коллегии ведомства.
Минпромторг намерен расширять практику долгосрочных прямых контрактов с производителями. Фото: РИА Новости Минпромторг намерен расширять практику долгосрочных прямых контрактов с производителями. Фото: РИА Новости
Минпромторг намерен расширять практику долгосрочных прямых контрактов с производителями. Фото: РИА Новости

Контроль за ценами на товары по форме будет "мягким", следовало из выступления Мантурова. По его словам, необходимо дать возможность спокойно развиваться всем товаропроизводителям. "Это касается и онлайн-ретейла, которому постоянно пытаются "закрутить гайки". В то время как этот сегмент вырос в полтора раза и был особенно востребован в период локдаунов без вмешательства со стороны государства", - подчеркнул министр.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Мантуров оценил запасы противоэпидемиологической продукции в России

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила роль минпромторга во время пандемии, подчеркнув, что в 2020 году фармацевтика стала "мобилизационной отраслью". Россия производит 21 из 28 препаратов, рекомендуемых для лечения COVID-19. При этом восемь из них - полным циклом производства, когда используются только отечественные составляющие. В 2020 году обновлен перечень стратегически важных для страны лекарственных препаратов, производство которых должно быть обеспечено в РФ по полному циклу - теперь их 215. К середине 2020-х годов 65% должны полностью производиться в России, к 2030 году - уже 80%, сказала Голикова.

В России создан более чем трехмесячный запас противоэпидемической продукции, при необходимости эти запасы помогут сглаживать пики спроса, рассказал Мантуров. Отдельное внимание во время коллегии уделили импортозамещению. Так, по словам вице-премьера Юрия Борисова, за последние пять лет Россия направила на подобные проекты около двух триллионов рублей. Эта работа будет продолжена, подчеркнул вице-премьер.

"Санкции имеют две стороны: одна - отрицательная, они действительно мешают движению вперед. С другой стороны - это хороший мотив для того, чтобы развивать импортозамещение, занять соответствующие ниши, обезопасив себя", - добавил Борисов.

В России создан более чем трехмесячный запас противоэпидемической продукции, при необходимости эти запасы помогут сглаживать пики спроса 

"Настало время серьезной гонки. Кто выйдет из этой ситуации с лучшими показателями, тот завоюет будущие рынки и лучшие позиции. Поэтому мое пожелание - рост 5% (в обрабатывающей промышленности. - Прим. ред.), это как пожелание-требование", - заявил вице-премьер, обращаясь к Мантурову.

По данным минпромторга, доля российской продукции в госзакупках в 2020 году выросла до 57% (в 2019 году - 49%). Ведомство рассчитывает, что по итогам 2021 года этот показатель достигнет 61-64%.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19 Цены на продукты

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