Глава минпромторга рассказал о сдерживании цен и трехмесячном запасе масок

Минпромторг отслеживает готовность торговых сетей не допустить дефицита и роста цен, для этого будет расширять практику долгосрочных прямых контрактов с производителями. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на коллегии ведомства.

Контроль за ценами на товары по форме будет "мягким", следовало из выступления Мантурова. По его словам, необходимо дать возможность спокойно развиваться всем товаропроизводителям. "Это касается и онлайн-ретейла, которому постоянно пытаются "закрутить гайки". В то время как этот сегмент вырос в полтора раза и был особенно востребован в период локдаунов без вмешательства со стороны государства", - подчеркнул министр.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила роль минпромторга во время пандемии, подчеркнув, что в 2020 году фармацевтика стала "мобилизационной отраслью". Россия производит 21 из 28 препаратов, рекомендуемых для лечения COVID-19. При этом восемь из них - полным циклом производства, когда используются только отечественные составляющие. В 2020 году обновлен перечень стратегически важных для страны лекарственных препаратов, производство которых должно быть обеспечено в РФ по полному циклу - теперь их 215. К середине 2020-х годов 65% должны полностью производиться в России, к 2030 году - уже 80%, сказала Голикова.

В России создан более чем трехмесячный запас противоэпидемической продукции, при необходимости эти запасы помогут сглаживать пики спроса, рассказал Мантуров. Отдельное внимание во время коллегии уделили импортозамещению. Так, по словам вице-премьера Юрия Борисова, за последние пять лет Россия направила на подобные проекты около двух триллионов рублей. Эта работа будет продолжена, подчеркнул вице-премьер.

"Санкции имеют две стороны: одна - отрицательная, они действительно мешают движению вперед. С другой стороны - это хороший мотив для того, чтобы развивать импортозамещение, занять соответствующие ниши, обезопасив себя", - добавил Борисов.

В России создан более чем трехмесячный запас противоэпидемической продукции, при необходимости эти запасы помогут сглаживать пики спроса

"Настало время серьезной гонки. Кто выйдет из этой ситуации с лучшими показателями, тот завоюет будущие рынки и лучшие позиции. Поэтому мое пожелание - рост 5% (в обрабатывающей промышленности. - Прим. ред.), это как пожелание-требование", - заявил вице-премьер, обращаясь к Мантурову.

По данным минпромторга, доля российской продукции в госзакупках в 2020 году выросла до 57% (в 2019 году - 49%). Ведомство рассчитывает, что по итогам 2021 года этот показатель достигнет 61-64%.