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Рубрика: Общество

2022 год может быть объявлен Годом восстановления экосистем

Текст: Алексей Дуэль

Идею объявить 2022 год в России Годом восстановления экосистем, высказанную послом доброй воли программы ООН по окружающей среде, председателем центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеславом Фетисовым, поддержал спецпредставитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. Об этом он заявил во время выступления на внеочередном съезде ВООП, посвященном изменению устава и руководящих документов организации.

Фото: iStock
На смену углеродам придет микс источников энергии

"Экологические и биологические ресурсы являются преимуществом России среди мирового сообщества, - сказал Эдельгериев. - Но надо не забывать и понимать, что, наряду с преимуществом, это большая и громадная ответственность".

Спецпредставитель президента пообещал поддержать идею главы ВООП и добиться придания следующему году такого статуса.

Общество Экология Международные организации ООН

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