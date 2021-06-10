2022 год может быть объявлен Годом восстановления экосистем

Идею объявить 2022 год в России Годом восстановления экосистем, высказанную послом доброй воли программы ООН по окружающей среде, председателем центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеславом Фетисовым, поддержал спецпредставитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. Об этом он заявил во время выступления на внеочередном съезде ВООП, посвященном изменению устава и руководящих документов организации.

"Экологические и биологические ресурсы являются преимуществом России среди мирового сообщества, - сказал Эдельгериев. - Но надо не забывать и понимать, что, наряду с преимуществом, это большая и громадная ответственность".

Спецпредставитель президента пообещал поддержать идею главы ВООП и добиться придания следующему году такого статуса.